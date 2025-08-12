गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने कहा कि यदि हम असल में जानना चाहें कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की लहर चल रही है, जनता का मूड क्या है तो यह (एआई) नहीं बता पाएगा। अभय सिंह की इस बात पर सदन में मौजूद कई विधायक ठहाके लगाकर हंसने लगे।

यूपी की विधानसभा में सोमवार को खास तौर आयोजित किए गए आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) के स्पेशल सेशन में विधायक अभय सिंह ने एआई को लेकर ऐसी-ऐसी बातें कहीं कि सुनने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सदन में जमकर ठहाके लगे। एआई को लेकर अभय सिंह की बातें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। अभय सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने जब एआई से पूछा कि किस सीट पर किस पार्टी की लहर है तो क्या जवाब मिला।

बता दें कि यूपी की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह हाल में सपा से बाहर किए गए तीन विधायकों में शामिल थे। राज्यसभा चुनाव में सपा के सात विधायकों ने बगावत की थी जिनमें से तीन को पिछले जून महीने में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। विधायक अभय सिंह ने चैट जीपीटी जैसे एआई को ठग बताते हुए कहा कि इसके पास अपनी कोई जानकारी नहीं है। यह हमसे लेकर उनको देता है और उनसे लेकर हमको देता है। इसका डेटा भरोसेमंद नहीं है।

वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यदि हम असल में जानना चाहें कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की लहर चल रही है, जनता का मूड क्या है तो यह नहीं बता पाएगा। अभय सिंह की इस बात पर सदन में मौजूद कई विधायक ठहाके लगाकर हंसने लगे। विधायक अभय सिंह ने कहा कि एक बार मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा, तब उसने जवाब देते हुए हमें अमेरिका के साथ बैठा दिया। फिर पूछा कि अमेरिका तो पाकिस्तान का सहयोगी है परमाणु बम बनाने में उसकी मदद कर चुका है तो उसने जवाब दिया कि आप रूस के साथ जा सकते हैं।

अभय सिंह ने कहा कि एक बार मैंने अपनी कुंडली डालकर पूछा कि मेरा राजयोग कब तक चलेगा तो उसने मुझे बताया कि फलां वक्त तक चलेगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरे पंडित जी ने तो इस समय तक बताया था तो चैट जीपीटी ने कहा कि हां मैं गलत हूं, आप सही बोल रहे हैं। मैंने आपका मूल नक्षत्र नहीं देखा था इसलिए ऐसा बता दिया। विधायक ने कहा, ‘मान्यवर यह कुछ बताता नहीं है। इन्होंने अपनी जानकारी फीड की। उन्होंने अपनी जानकारी फीड की। इसका डाटा इक्ट्ठा करके, उस पर अपना गणित बिठाकर प्रस्तुत करने लगता है। बीच में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यही एआई है। अब आप उससे पूछ रहे हैं और क्या चीज पूछनी चाहिए और क्या नहीं पूछनी चाहिए आप बता रहे हैं तो यही सब लोगों को बताने के लिए है।