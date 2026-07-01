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जब कब्रिस्तान पर खर्च होते थे मंदिर के रुपए, तब आस्था कहां थी? सपा पर खूब बरसे योगी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि जब मंदिरों के रुपए को कब्रिस्तान की ओर बहाया जाता था तब आस्था कहां थी? योगी ने कहा कि अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।

जब कब्रिस्तान पर खर्च होते थे मंदिर के रुपए, तब आस्था कहां थी? सपा पर खूब बरसे योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर (कंपोजिट) से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण (1 से 15 जुलाई) का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। सहारनपुर में सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो लोग आस्था की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर खिलावाड़ हो रहा है। आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। योगी ने कहा कि जब मंदिरों के रुपए को कब्रिस्तान की ओर बहाया जाता था तब आस्था कहां थी? योगी ने कहा कि अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। यह वह सरकार है जो विरासत और विकास दोनों का सम्मान करती है।

योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले क्या होता था। सहारनपुर और मेरठ में दंगे होते थे। कैराना से पलायन होता था। न ही बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी सुरक्षित थे। 2012 में मुरादाबाद में डीआईजी पर हमला होता है। हमलावरों पर सपा सरकार ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। हमने पिछले दिनों उन उपद्रवियों को सजा करवा दी। योगी ने कहा कि अब सहारनपुर में दंगा नहीं होता।

नीयत साफ थी तो परिणाम भी अच्छे आए

सीएम ने कहा कि 2017 में पीएम मोदी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। सरकार की नीयत साफ थी तो परिणाम भी अच्छे आए। शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार की नीति स्पष्ट थी। सरकार बिना भेदभाव हर बच्चे तक योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ बढ़ी थी। 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36 फीसदी विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। उस समय टॉयलेट, पेयजल, फर्नीचर, लाइब्रेरी, लाइट, मिड डे मील आदि की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर मैंने जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, अधिकारियों से अपील की कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराकर संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए और उसके पैरामीटर तय किए जाएं।

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5 वर्ष में 96 फीसदी से अधिक विद्यालयों का संतृप्तिकरण

सीएम ने कहा कि हमने तय किया कि हर स्कूल में बालक/बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट, पेयजल और मिड डे मील में प्रतिदिन का भोजन तय हो। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, सरकार की ओऱ से हर बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, किताबें आदि देकर सभी सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। विद्यार्थियों व शिक्षकों के अनुपात को ठीक किया जाए। इसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। इसका असर हुआ कि बेसिक शिक्षा विद्यालयों का 36 फीसदी का संतृप्तिकरण बढ़कर अगले पांच वर्ष में 96 फीसदी से अधिक हो गया। हर बच्चे को बैग, बुक, जूते-मोजे, स्वेटर, यूनिफॉर्म आदि मिलना प्रारंभ हुआ, परिणामस्वरूप नामांकन बढ़ा। 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में बढ़े और ड्राप आउट रेट 19-20 फीसदी से घटकर 3-4 फीसदी तक रह गया।

मां शाकंभरी की बरस रही विशेष कृपा

सीएम ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ मां शाकंभरी की पावन धरा पर हो रहा है। यह ईश्वरीय कृपा ही है कि देर रात्रि से यहां खूब बारिश हो रही है। किसानों के लिए अन्न भंडारण करने और भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए मां शाकंभरी की विशेष कृपा बरस रही है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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