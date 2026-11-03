कहां कमजोर है BJP? यूपी चुनाव से पहले पार्टी ने ऐसे इलाकों पर फोकस करने का बनाया प्लान

बीजेपी का मानना है कि शहरी इलाकों और मजबूत गढ़ मानी जाने वाली सीटों को बाद के चरणों में कवर किया जाएगा, जबकि कमजोर इलाकों को सबसे पहले साधने की कवायद होगी।

20 नवंबर के बाद रफ्तार पकड़ने वाले इस विशाल अभियान की कमान भाजपा के शीर्ष तीन धुरंधरों के हाथों में होगी।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 की हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हाल ही में संपन्न हुई राज्य कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने तय किया है कि इस बार चुनाव प्रचार की शुरुआत उन विधानसभा क्षेत्रों और जिलों से की जाएगी, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था या जहां पार्टी पिछड़ गई थी।

18 मंडल और 98 सांगठनिक जिलों में शीर्ष नेतृत्व का फोकस 20 नवंबर के बाद रफ्तार पकड़ने वाले इस विशाल अभियान की कमान भाजपा के शीर्ष तीन धुरंधरों के हाथों में होगी:

अमित शाह और नितिन नबीन: गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के संगठनों वाले 98 जिलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे।

कमजोर कड़ियों की पहचान: जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं जहां सांगठनिक रूप से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

'हार वाली सीटों' पर रिकवरी प्लान 2024 के लोकसभा चुनावों में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी (SP) के मजबूत प्रदर्शन के बाद भाजपा अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुट गई है।

पार्टी ने राज्य के सभी 1,918 मंडलों और लगभग 1.77 लाख बूथों की मैपिंग और सत्यापन का काम पूरा कर लिया है। अब बूथ कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से सीधा और नियमित संवाद कायम करने को कहा गया है।

अभियान के दौरान मतदाता सूचियों के SIR को लेकर फैलाए जा रहे राजनीतिक नैरेटिव और हालिया विधान परिषद (MLC) चुनावों के दौरान पार्टी के पारंपरिक समर्थकों के बीच उभरी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

2027 के रास्ते 2029 की 'दिल्ली की गद्दी' साधने की तैयारी भाजपा की इस शुरुआती रणनीति का महत्व केवल 2027 के राज्य चुनावों तक ही सीमित नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना 2029 के लोकसभा चुनाव के बड़े लक्ष्यों से सीधे जुड़ा हुआ है।