कहां छिप गया गोरखपुर फायरिंग और वीडियो कांड में गिरफ्तार अंशिका सिंह का साथी? ताबड़तोड़ दबिश

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सिंघड़िया मॉडल शॉप के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद से फरार चल रहे आकाश वर्मा उर्फ बंटी की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। इसी बीच बंटी और मुख्य आरोपित अंशिका सिंह के साथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि बंटी की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस तरह के और कितने वीडियो मौजूद हैं और उनमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है।

कैंट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बंटी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी में कठिनाई आ रही है। हालांकि सर्विलांस और तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

आरोपित आकाश वर्मा उर्फ बंटी देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र का रहने वाला है और इस मामले की मुख्य आरोपित अंशिका सिंह का करीबी बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही वह भूमिगत हो गया था। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले उसकी अंतिम लोकेशन बरेली के आसपास मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर संबंधित जिलों को अलर्ट कर अंतरजनपदीय समन्वय के साथ छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया।