सिपाही के पास कहां से आई कोठी बनाने के लिए करोड़ों की रकम, कफ सिरप कांड में अब खुलेंगे राज?

संक्षेप: एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित टाटा के पास कोठियां बनाने के लिए इतनी रकम कहां से आई। प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब इसका पता लगाएगी। कफ सिरप की जांच में जुटी टीम दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

कफ सिरप तस्करी मामले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम अभी तक यह नहीं पता कर सकी कि बर्खास्त सिपाही ने कोठी बनाने के लिए करोड़ों की रकम कहां से जुटाई। आलोक के परिजन इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सके थे। ऐसे में ईडी आलोक और अमित टाटा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दोनों से उनकी संपत्ति व खातों में मिले बड़े लेन-देन के बारे में पूछा जाएगा। ईडी इन दोनों से दवा फर्मों और खातों के लेन-देन दिखाकर सवाल जवाब करेगी। एसटीएफ ने भी ईडी को कई तरह के साक्ष्य दिए थे। इस आधार पर ही ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।

ईडी ने कुछ दिन पहले ही आलोक सिंह, अमित टाटा, शुभम जायसवाल, विभोर राणा समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आलोक, अमित व विभोर जेल में बंद हैं। एसटीएफ भी पहले आलोक और अमित टाटा को रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। इसमें कई सवालों का जवाब नहीं आ सका था। अब ईडी भी दो दिन में इन दोनों को रिमाण्ड पर लेने के लिए अर्जी देगी। दोनों से उनकी संपत्तियों के साथ ही उसकी लग्जरी गाड़ियों और दुबई यात्रा के बारे में भी तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जाएगी।

फरार तीन और आरोपियों के खिलाफ लुटआउट नोटिस जौनपुर/भदोही। कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में फरार तीन आरोपियों के खिलाफ जौनपुर पुलिस ने सोमवार को लुकआउट नोटिस जारी किया। औषधि विभाग ने कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया है। उधर, भदोही में पांच फर्म संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है।

जौनपुर में सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 18 में 15 आरोपी जिले के हैं। कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वे फरार हैं। जांच-पड़ताल में सर्फराजपुर (सरायख्वाजा) निवासिनी अनुप्रिया सिंह, ढालगर टोला निवासी अंकित श्रीवास्तव और अरुण प्रकाश मौर्य के पास पासपोर्ट होने की पुष्टि हुई। तीनों आरोपी देश से भागने न पाएं, इसलिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया।