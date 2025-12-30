Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhere did the constable get crores of rupees to build a mansion? ED will uncover the truth in the cough syrup case
सिपाही के पास कहां से आई कोठी बनाने के लिए करोड़ों की रकम, कफ सिरप कांड में अब खुलेंगे राज?

संक्षेप:

एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित टाटा के पास कोठियां बनाने के लिए इतनी रकम कहां से आई। प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब इसका पता लगाएगी। कफ सिरप की जांच में जुटी टीम दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

Dec 30, 2025 07:24 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
कफ सिरप तस्करी मामले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम अभी तक यह नहीं पता कर सकी कि बर्खास्त सिपाही ने कोठी बनाने के लिए करोड़ों की रकम कहां से जुटाई। आलोक के परिजन इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सके थे। ऐसे में ईडी आलोक और अमित टाटा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दोनों से उनकी संपत्ति व खातों में मिले बड़े लेन-देन के बारे में पूछा जाएगा। ईडी इन दोनों से दवा फर्मों और खातों के लेन-देन दिखाकर सवाल जवाब करेगी। एसटीएफ ने भी ईडी को कई तरह के साक्ष्य दिए थे। इस आधार पर ही ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।

ईडी ने कुछ दिन पहले ही आलोक सिंह, अमित टाटा, शुभम जायसवाल, विभोर राणा समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आलोक, अमित व विभोर जेल में बंद हैं। एसटीएफ भी पहले आलोक और अमित टाटा को रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। इसमें कई सवालों का जवाब नहीं आ सका था। अब ईडी भी दो दिन में इन दोनों को रिमाण्ड पर लेने के लिए अर्जी देगी। दोनों से उनकी संपत्तियों के साथ ही उसकी लग्जरी गाड़ियों और दुबई यात्रा के बारे में भी तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जाएगी।

फरार तीन और आरोपियों के खिलाफ लुटआउट नोटिस

जौनपुर/भदोही। कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में फरार तीन आरोपियों के खिलाफ जौनपुर पुलिस ने सोमवार को लुकआउट नोटिस जारी किया। औषधि विभाग ने कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया है। उधर, भदोही में पांच फर्म संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है।

जौनपुर में सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 18 में 15 आरोपी जिले के हैं। कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वे फरार हैं। जांच-पड़ताल में सर्फराजपुर (सरायख्वाजा) निवासिनी अनुप्रिया सिंह, ढालगर टोला निवासी अंकित श्रीवास्तव और अरुण प्रकाश मौर्य के पास पासपोर्ट होने की पुष्टि हुई। तीनों आरोपी देश से भागने न पाएं, इसलिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया।

इस बीच, एसआईटी ने मंगलवार को पांच अन्य आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। घोटाले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल फर्म के जरिए जौनपुर सहित कई जिलों में भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति की गई। उधर, भदोही जिले में भी तीन फर्मों के पांच फरार आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी है।