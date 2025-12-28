SIR में 1.11 करोड़ की शुभ संख्या कहां से आई? अखिलेश यादव का वोटरों के अचानक बढ़ने पर सवाल

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान को हथियार बनाते हुए एसआईआर में कटे वोटों की संख्या 4 करोड़ से 2.89 करोड़ होने पर सवाल खड़ा किया है। पूछा है कि 1.11 करोड़ वोटर अचानक कैसे बढ़ गए।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर वार-पलटवार का दौर जारी है। एसआईआर की डेडलाइन पूरी होने के बाद जारी सूची में पिछली बार से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात कही गई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एसआईआर में कटे वोटों की बढ़ी संख्या को लेकर भी सवाल उठाया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि एसआईआर में चार करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2.89 करोड़ वोट कम होने का आंकड़ा कहां से आ गया। तंज कसते हुए पूछा कि दो हफ्ते में 1.11 करोड़ की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई।

दरअसल पिछले दिनों भाजपा की बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि पिछली बार से करीब चार करोड़ वोटरों की संख्या कम है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एसआईआर अभियान में जुटने का निर्देश भी दिया था। सीएम योगी के इसी चार करोड़ वोटरों के नाम कम होने के बयान पर हथियार बनाते हुए अखिलेश यादव ने हमला बोला है। अखिलेश ने पूछा कि वोटों की यह संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है। सवाल उठाया कि इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया है तो वे दिखाई क्यों नहीं दिए। कोई सीसीटीवी है, जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध है। कहीं ये आभासीय वोटर तो नहीं हैं। अखिलेश ने प्वाइंट में कई सवाल पूछे हैं।

अखिलेश ने क्या सवाल किए - उप्र के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि SIR में ‘4 करोड़’ वोटर कम हुए हैं फिर ‘2 करोड़ 89 हज़ार’ का आँकड़ा कैसे आया?

- ⁠दो हफ़्ते में ‘1 करोड़ 11 लाख’ की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गयी?

- ⁠वोटों की ये संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है?

- ⁠इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया है तो वो दिखाई क्यों नहीं दिये?

- क्या कोई सीसीटीवी है जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध है? ⁠

- ⁠कहीं ये आभासीय वोटर तो नहीं हैं?

- ⁠कहीं ये भाजपा के अजैविक डिजिटल वोटर तो नहीं है?

- ⁠भाजपा का मंत्रीमंडल और कार्यकर्ता तो दो हफ़्तों से किसी के महास्वागत के लिए ज़बरदस्ती की भीड़ जुटाने में लगा था, फिर ये काम हुआ कैसे?

- ⁠कहीं ये कार्य किसी और के ‘कर-कमल’ से तो अंजाम नहीं दिया गया?