मां की हत्या के बाद कहां-कहां ले गया था पारस? रूबी ने सुनाई अपहरण की पूरी कहानी

संक्षेप:

मेरठ में दलित महिला हत्याकांड मामले में रूबी ने आशा ज्योति केंद्र पर हुई काउंसिलिंग के दौरान कई खुलासे किए। उसने बताया कि वह मां की मौत के बाद खौफ और सदमे में आ गई थी।

Jan 12, 2026 07:35 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के मेरठ में दलित महिला हत्याकांड मामले में रूबी ने आशा ज्योति केंद्र पर हुई काउंसिलिंग के दौरान कई खुलासे किए। उसने बताया कि वह मां की मौत के बाद खौफ और सदमे में आ गई थी। आरोपी ने उसे मारने की धमकी दी। रूबी ने बताया कि मां की हत्या करने के बाद उसे दो घंटे कपसाड़ के बाहर जंगल में बंधक बनाकर रखा गया था। यहां से मौका मिलने के बाद आरोपी उसे पैदल साथ ले गया था। दो बार काउंसिलिंग के बाद रूबी की शाम करीब 5.30 बजे परिजनों से मुलाकात कराई गई।

सरधना के कपसाड़ गांव में आठ जनवरी की सुबह खेत पर जाते वक्त आरोपी ने रूबी और उसकी मां सुनीता पर हमला किया। फरसे से हमला कर सुनीता की हत्या कर दी और रूबी का अपहरण कर लिया। रूबी को शनिवार को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद किया और रविवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट में रूबी ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए और मां की हत्या, अपने अपहरण का आरोप लगाया। कोर्ट ने रूबी को आशा ज्योति केंद्र भेजने और काउंसिलिंग कराने का आदेश दिया था। इसके बाद मेडिकल में वन-स्टॉप सेंटर आशा ज्योति केंद्र में रूबी को भेजा गया।

आशा ज्योति केंद्र में रूबी की सोमवार को काउंसिलिंग कराई गई। रूबी ने मां सुनीता की हत्या और अपने अपहरण की पूरी कहानी बताई। रूबी ने बताया जब वह मां के साथ खेत जा रही थी तो पीछे से रास्ते में आरोपी ने नाम लेकर रोका। आरोपी शॉल लपेटकर आया था। इसके बाद आरोपी ने गाली गलौज कर धमकी दी। रूबी ने बताया कि उसकी मां ने विरोध किया और आरोपी को कहा कि पीछे हट। इस पर आरोपी ने शॉल में छिपाया हुआ फरसा निकाल कर सुनीता के सिर पर दे मारा। रूबी ने बताया कि वह मां को बचाने के लिए दौड़ी और उन्हें गोद में उठाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने तमंचा दिखाया और साथ चलने को कहा। आरोपी ने कहा साथ चल, वरना मार डालूंगा।

रूबी ने बताया कि उसे लेकर आरोपी पहले तो गांव के बाहर की ओर ठेके के पीछे जंगल में गया। यहां दो घंटे उसे बंधक बनाकर रखा। दो घंटे बाद उसे पैदल कुछ दूर लेकर गया और ट्रक में लिफ्ट ली। बताया इसके बाद वह खतौली पहुंचे और वहां से दिल्ली गए। रूबी ने बताया मां की मौत के बाद वह सदमे में आ गई और उसे डर लग रहा था। इसी कारण दिमाग काम नहीं कर रहा था और किसी से कोई मदद नहीं मांग पाई।

ये अफसर शामिल रहे

रूबी की काउंसिलिंग के लिए सोमवार को व्यवस्था कराई गई। इस दौरान सीओ कैंट नवीना शुक्ला और जिला प्रोबेशन अधिकारी भी साथ में रही। शाम करीब 5.30 बजे रूबी के परिजनों की भी मुलाकात कराई गई। करीब पौना घंटा रूबी और परिजनों की बातचीत होती रही। इस दौरान आशा ज्योति केंद्र के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी को टीम के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी।

कपसाड़ में तनावपूर्ण शांति, पांचवें दिन भी सीमाएं रहीं सील

कपसाड़ गांव में लगातार पांचवें दिन भी हालात सामान्य नहीं हो सके। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी रही। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने गांव की सभी सीमाएं सील रखीं और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया। पीड़ित परिवार से सोमवार को भी किसी से मिलने नहीं दिया गया। घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। गांव में प्रवेश के लिए आधार कार्ड देखकर गांव के निवासियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। बाहरी लोगों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रही। मीडियाकर्मियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। गांव के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा।

सलावा और अटेरना पुल पर सख्त चेकिंग

सलावा और अटेरना पुल पर बेरिकेडिंग कर पुलिस ने आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन चेकिंग की। लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने आधार कार्ड देखकर केवल कपसाड़ के लोगों को ही वहां से जाने दिया।

पीड़ितों के घर पर पुलिस का पहरा

कपसाड़ गांव में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती। पीड़ित के घर पर पुलिस का पहरा और बढ़ा दिया गया है। किसी को भी पीड़ित परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पीड़ित के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को भी नजरबंद कर दिया गया है और उनसे संपर्क पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

पुलिस सुरक्षा में बहन से मिलने गया नरसी

रविवार को कुछ देर की मुलाकात के बाद रूबी के परिजनों को वापस गांव भेज दिया गया था। सोमवार को दिनभर परिजन गांव में रहे। दोपहर बाद रूबी का भाई नरसी उससे मिलने पुलिस सुरक्षा में मेरठ रवाना हुआ। समाचार लिखे जाने तक रूबी अपने घर नहीं पहुंच पाई थी।

