कहां तैनात हैं सबसे अधिक महिला एसएचओ? यूपी के इस जिले ने रिकॉर्ड किया अपने नाम

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने पिछले साल मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सबसे पहले हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया। SSP ने हर सर्किल में एक महिला थाना प्रभारी का संकल्प लिया था। दादों, एएचटीयू, गोंडा, पिसावा, गोधा और महिला थाने में महिलाओं को प्रभार दिया गया।

सुमित शर्मा, अलीगढ़ ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी को थाने की कमान भी दो’... इस सोच को अलीगढ़ पुलिस ने जमीनी हकीकत बना दिया है। महिला सशक्तीकरण और मिशन शक्ति अभियान के तहत अलीगढ़ ने पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, जहां एक साथ इतने थानों की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों के कंधों पर हो। नवंबर 2025 में जिले में इतिहास बना, जब पहली बार छह थानों की कमान महिलाओं को सौंपी गई। आज भी पांच थानों पर महिला एसएचओ तैनात हैं, जो देश में किसी भी जिले की तुलना में सर्वाधिक हैं।

अलीगढ़ में 31 थाने और नौ सर्किल हैं। शासन के निर्देश पर पूर्व में जिले में केवल एक थाने में महिला प्रभारी नियुक्त की गई थी। लेकिन, पिछले साल एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सबसे पहले प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया। इसी के साथ एसएसपी ने हर सर्किल में एक महिला थाना प्रभारी का संकल्प लिया था। उसी के तहत दादों, एएचटीयू, गोंडा, पिसावा, गोधा और महिला थाने में महिलाओं को प्रभार सौंपा गया। अधिकारियों का मानना है कि इससे महिला पीड़ितों को अपनी बात कहने में सहूलियत होगी और थानों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। इनमें बरला में इंस्पेक्टर सरिता सिंह, गंगीरी में एसओ ज्योति श्रीवास्तव, पिसावा में रेखा गोस्वामी, महिला थाने में निशा चौधरी, एएचटीयू थाने में नीलम यादव के हाथों में कमान है।

जिले में छह गुना बढ़ा महिला पुलिस बल साल 2018-19 में जिले में पुलिस बल की संख्या करीब 2500 थी। इनमें 100 से 150 महिला पुलिसकर्मी थीं। वहीं, वर्तमान में जिले का फोर्स करीब 5500 है। जबकि इनमें 1000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी हैं यानी आठ साल में पुलिस बल दोगुना हुआ है और महिला बल की संख्या छह गुना बढ़ी है।

प्रदेश के 75 जिलों में हैं 1528 थाने देशभर में वर्तमान में करीब 800 जिले हैं। इनमें 17 हजार 130 थाने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। यहां 1528 थाने हैं। गौरतलब है कि देश व प्रदेश का कोई भी जिला ऐसी नहीं है, जहां महिलाएं इतनी संख्या में प्रभारी हो।