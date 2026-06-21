Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीराम पर जब भी बोलें मर्यादा का ख्याल रहे, अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संगम तट पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

श्रीराम पर जब भी बोलें मर्यादा का ख्याल रहे, अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का चढ़ावा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसे लेकर जहां लगातार योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं वहीं बीजेपी भी उन पर पलटवार करने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। राम से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय मर्यादा बनाए रखें।

रविवार को 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। योग के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। करीब आठ हजार लोगों के साथ योग करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आस्था से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा : साक्ष्य जुटाने में लगे 9 पेन ड्राइव, CM को रिपोर्ट देगी SIT

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले योग करने आए लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पहला सुख निरोग काया है। प्रतिदिन योग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 12 साल पहले शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को आज 190 देशों ने अपनाया है। प्रयागराज की रेल सेवा, वायु सेवा बेहतर हो गई। अब प्रयागराज और हल्दिया के बीच जल परिवहन को भी आकार दिया जा रहा है। प्रयागराज के नागरिकों से शहर के विकास को लेकर सुझाव मांगे।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे योगी, कहा- SIT सच सामने लाएगी
ये भी पढ़ें:500 साल किया, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, चढ़ावा चोरी पर पहली बार बोले सीएम योगी
ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी: कई बार डिलीट की गई गिनती वाले कमरे की सीसीटीवी फुटेज

डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता की भागीदारी से ही प्रयागराज को और बेहतर, आधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाया जा सकता है। संगम किनारे कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने अनिल गुप्ता, प्रभाकर त्रिपाठी आदि को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद प्रवीण पटेल, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, प्रभारी अधिकारी प्रमुख सचिव अजय शुक्ला, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जपा काशी प्रांत के उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Keshav Prasad Maurya UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।