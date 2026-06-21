श्रीराम पर जब भी बोलें मर्यादा का ख्याल रहे, अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संगम तट पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का चढ़ावा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसे लेकर जहां लगातार योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं वहीं बीजेपी भी उन पर पलटवार करने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। राम से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय मर्यादा बनाए रखें।

रविवार को 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। योग के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। करीब आठ हजार लोगों के साथ योग करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आस्था से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले योग करने आए लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पहला सुख निरोग काया है। प्रतिदिन योग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 12 साल पहले शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को आज 190 देशों ने अपनाया है। प्रयागराज की रेल सेवा, वायु सेवा बेहतर हो गई। अब प्रयागराज और हल्दिया के बीच जल परिवहन को भी आकार दिया जा रहा है। प्रयागराज के नागरिकों से शहर के विकास को लेकर सुझाव मांगे।