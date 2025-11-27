Hindustan Hindi News
प्रेमिका काम पर जाती तो 13 साल की बेटी से रेप करता था प्रेमी, लिव इन में घिनौना अपराध

संक्षेप:

दिल्ली दक्षिण में रहने वाली एक महिला के मुताबिक 15 साल पहले उनका विवाह विकास से हुआ था। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। 8 साल पहले पति ने छोड़ दिया और बेटे को साथ ले गया। वह बेटी के साथ कानपुर के जाजमऊ के जखई बाबा मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी।

Thu, 27 Nov 2025 09:24 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
Minor Girl Raped: उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ में एक महिला के साथ लिव इन में रह रहे उसके प्रेमी की घिनौनी करतूत सामने आई है। महिला ने लिव इन में रह रहे प्रेमी पर 13 साल की बेटी से दुष्कर्म (Rape) करने का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि जब वह काम पर जाती थी तो उसका प्रेमी उसकी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाता था। यही नहीं धोखेबाज प्रेमी ने मुंह खोलने पर मां-बेटी को मार डालने की धमकी भी दी थी। घुट-घुटकर जी रही किशोरी ने जैसे-तैसे हिम्मत कर मां को आपबीती बताई। मूल रूप से जालौन निवासी आरोपित को देर शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार को उसे जेल भेजा जाएगा।

मूलरूप से दिल्ली दक्षिण में रहने वाली एक महिला के मुताबिक 15 साल पहले उनका विवाह विकास से हुआ था। परिवार में एक बेटा व एक बेटी है। 8 साल पहले पति ने छोड़ दिया और बेटे को साथ ले गया। वह बेटी के साथ जाजमऊ के जखई बाबा मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण के दौरान भेल-पूरी का ठेला लगाने वाले अजीत नाम के युवक से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान उसने जाल में फंसा लिया और लिव इन में साथ रहने लगी।

पिछले एक साल से कर रहा था रेप

आरोप है कि महिला जब काम पर जाती थी तो प्रेमी उनकी 13 साल की बेटी से शारीरिक संबंध बनाता रहा। यहां तक कि डरा-धमकाकर पिछले एक साल से दुष्कर्म करता रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित अजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
