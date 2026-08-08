‘कब आओगे राहुल तुम्हे झारखंड बुलाता है’ छात्रों से संवाद से पहले प्रयागराज में पोस्टर वार

प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले प्रयागराज में पोस्टर वार शुरू हो गया है। शहर भर राहुल के समर्थन और उनके विरोध में कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं।

Rahul Gandhi In Prayagraj: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रयागराज यात्रा से पहले शनिवार को शहर भर में पोस्टर वार शुरू हो गया। राहुल गांधी को लेकर प्रयागराज में कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर में राहुल गांधी को 'छात्रों की आवाज' बताया गया है तो वहीं दूसरे पोस्टर में झारखंड के छात्र मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना भी साधा गया। इस पोस्टर में लिखा है कि कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हे झारखंड बुलाता है। इसके अलावा एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें राहुल और वरुण गांधी को साथ में दिखाया गया। इसके अलावा एसआरएन अस्पताल का नाम बदलकर काकोरी के शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करने की मांग वाले पोस्टर भी कई स्थानों पर लगाए गए हैं।

संयोगवश, स्वरूपरानी नेहरू के परनाती और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को एसआरएन अस्पताल से कुछ ही दूरी पर स्थित केपी मैदान में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। वहीं, शहीद ठाकुर रोशन सिंह के प्रपौत्र शरद सिंह एसआरएन अस्पताल परिसर पहुंचकर अपने पूर्वज को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद धरने को संबोधित करेंगे। बतादें कि काकोरी ट्रेन कार्रवाई मामले में दोषी ठहराए गए ठाकुर रोशन सिंह को इसी मलाका जेल में फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद मलाका जेल को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और इसका नाम बदलकर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल कर दिया गया। महुआ डाबर संग्रहालय के संस्थापक डॉ. शाह आलम के नेतृत्व में एसआरएन अस्पताल में पांच अगस्त से नाम परिवर्तन की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं, शहर के विभिन्न स्थानों और प्रमुख मार्गों पर कांग्रेस की ओर से पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिन पर जॉब दो या इस्तीफा दो और जॉब नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलेगा जैसे नारे लिखे हैं।

पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर साधा निशाना दूसरी ओर, ठाकुर रोशन सिंह को समर्पित पोस्टरों पर लिखा है, काकोरी के नायक ठाकुर रोशन सिंह का सम्मान करो। जहां शहीद हुए आजादी के क्रांतिकारी, उस पर भी परिवार की ही कब्जेदारी। स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय का नाम अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चिकित्सालय करो। हालांकि, प्रश्नपत्र लीक मुद्दे पर कथित तौर दोहरा रवैया अपनाने के लिए कुछ पोस्टर में राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए लिखा गया- राहुल आप प्रयागराज आए हैं, लेकिन झारखंड कब जाएंगे? पोस्टर में लिखा है क्या राहुल झारखंड भी जाएंगे जहां भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र-छात्राएं पिछले 14 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छह छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में लगे कुछ पोस्टरों में लिखा है- हम नौकरी चाहते हैं, गोली नहीं और मंत्री जी की भरी कार, देश का युवा बेरोजगार।