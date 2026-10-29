योगी कब आएंगे, ब्लास्ट करना है; पुलिस कमिश्नर को मैसेज भेजने का आरोपी दिमागी मरीज निकला
यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर को ‘योगी कब आएंगे, ब्लास्ट करना है’ वाला धमकीभरा मैसेज भेजने वाला पकड़ लिया गया। आरोपी दिमागी मरीज निकलने वजह छोड़ दिया गया है। आरोपी ने मैसेज भेजा था कि योगी कब आएंगे, ब्लास्ट करना है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कमिश्नर को ‘योगी कब आएंगे, ब्लास्ट करना है’ धमकी वाला मैसेज भेजने वाला आरोपी पकड़ लिया गया। पुलिस की जांच पड़ताल में दिमागी बीमार निकला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया है। पुलिस आरोपी को चेतवानी भी दी। आरोपी ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री के आगमन पर वॉटसएप मैसेज भेजा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के सीयूजी नंबर पर जब यह मैसेज पहुंचा तो हड़कंप मच गया।
पुलिस आयुक्त ने बताया, बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर के बिठूर में कार्यक्रम था। उसी दिन सुबह 5:16 बजे उनके सीयूजी नंबर पर व्हाट्सऐप मैसेज आया। मैसेज में लिखा था ''सर, आप बताए योगी आदित्यनाथ कितने बजे कानपुर में परेड में आएंगे।'' उसी समय पर दूसरा मैसेज आया ''मुझे ब्लास्ट बम करना है।'' इसके बाद तीसरा मैसेज आया ''बताए सर मैं बम लगाने आना है।'' सीयूजी नंबर पर जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो करीब 45 मिनट बाद 6:01 बजे चौथा मैसेज आया। इसमें लिखा था ''बताए सर, मुझे बम लगाना है रामलीला मैदान में।'' पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि इस मैसेज के आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई।
पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ा
नंबर का पता लगाया गया तो वह काकादेव में एक्टिव था। काकादेव पुलिस और सर्विलांस सेल एक्टिव हुई तो काकादेव के शिवा अपार्टमेंट से 32 वर्षीय जितेश मखीजा नाम के युवक को पकड़ा गया। परिजनों ने बताया उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची। जितेश ने पूछताछ में बताया कि उसे कुछ नहीं पता है। मैसेज कैसे और किसने भेजे इसकी भी जानकारी नहीं है। उसने कहा, किसी ने मोबाइल हैक कर लिया होगा। पुलिस ने परिजनों के बयान, उसके इलाज के दस्तावेज देखने और पूछताछ के बाद उसे नोटिस देकर छोड़ दिया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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