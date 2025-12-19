Hindustan Hindi News
शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का कब बढ़ेगा मानदेय? सदन में विपक्ष के सवाल पर योगी के मंत्री ने दिया यह जवाब

संक्षेप:

यूपी विधान परिषद में शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का कब बढ़ेगा मानदेय के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के मामले में बहुत जल्द निर्णय किया जाएगा।

Dec 19, 2025 07:47 pm IST
यूपी विधान परिषद में शुक्रवार को योगी सरकार के मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के मामले में बहुत जल्द निर्णय किया जाएगा। इस बारे फैसला लेकर सरकार सदन को भी अवगत कराएगा। ये बातें उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देती हुए कहीं।

प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को शिक्षकों के बराबर या उनसे अधिक कार्य करने के बावजूद मात्र 10 हजार और 9 हजार मानदेय दिया जाता है। बेहद कम मानदेय होने के कारण उनके सामने तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। हालत यह है कि आर्थिक तंगी के कारण अब तक 8 हजार से अधिक शिक्षामित्र मर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि वर्ष 2017 में दोनों संवर्ग का मानदेय 10 हजार एवं 9 हजार था जो अब तक वहीं अटका है। मानदेय कब बढ़ेगा

महंगाई चरम पर है और उनके ऊपर अतिरिक्त सरकारी कार्यों का भार भी कहीं अधिक हो चुका है। जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि दोनों संवर्ग को बीते पांच सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द ही मिलने लगेगी। साथ ही इनके मानदेय के मामले में भी सरकार बहुत जल्द निर्णय लेने जा रही है। इस बारे में निर्णय होते ही सरकार सदन को भी अवगत कराएगी।

यूपी बोर्ड को समाप्त करने का नहीं है कोई प्रस्ताव: केशव

विधान परिषद में सरकार ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि यूपी को बोर्ड को समाप्त करने की सरकार की न तो कोई मंशा है और न ही इस बारे में कोई प्रस्ताव है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी बोर्ड को न हम समाप्त करने जा रहे हैं, न ही यह बोर्ड समाप्त होगा और न ही इस बोर्ड को किसी को समाप्त करने देंगे। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष एवं सपा सदस्य लाल बिहारी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए पूछा था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सरकार क्यों समाप्त करना चाहती है? सरकार के अधिकारी बाबा रामदेव द्वारा संचालित भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रचार-प्रसार क्यों कर रहे हैं? जवाब में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) को समाप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शिक्षा के स्तर में गिरावट का आरोप लगाकर सपा ने विधान परिषद में की नारेबाजी

प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट का आरोप लगाकर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की तत्पश्चात सदन से बहिर्गमन किया। इससे पूर्व शून्यकाल में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा, डा. मानसिंह यादव, मुकुल यादव तथा लाल बिहारी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार बच्चों को भी शिक्षा से दूर कर रही है।

