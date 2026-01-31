Hindustan Hindi News
यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे? तैयारियों के बीच इन दो वजहों से बढ़ा सस्पेंस

इस वक्त पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने का काम भी तेजी से चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 मार्च को होना है लेकिन इस बीच शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं जनगणना के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग सर्वे के चलते ऐसा लगने लगा है कि शायद ही चुनाव अनुमानित समय पर हो पाएं।

Jan 31, 2026 06:55 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Panchayat Chunav: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा था कि ये चुनाव इस साल यानी 2026 में अप्रैल-मई तक करा लिए जाएंगे। इस वक्त पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने का काम भी तेजी से चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 मार्च को होना है लेकिन इस बीच शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं जनगणना के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग सर्वे के चलते ऐसा लगने लगा है कि शायद ही चुनाव समय पर हो पाएं। राजनीतिक दलों की धीमी तैयारी से भी इसका संकेत मिल रहा है। हालांकि, नेता और अधिकारी फिलहाल इस बारे में बोलने से कतरा रहे हैं।

इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची तैयार करने को लेकर सख्त निर्देश दे रखे हैं। इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है। जनगणना से पहले मई और जून में उत्तर प्रदेश में हाउस लिस्टिंग सर्वे होना है। इसमें पांच लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात होंगे। सर्वे से पहले अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। जानकारों का कहना है कि ऐसे में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल लग रहा है।

पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस की एक वजह आरक्षण को भी माना जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग सीटों के आरक्षण का फॉर्मूला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका प्रस्ताव शासन में लंबित है। आयोग के गठन के बाद भी कम से कम आरक्षण की रिपोर्ट तैयार होने में कम से कम तीन से चार महीने लगेंगे। ऐसे में यदि अभी आयोग का गठन हो जाए तो भी जून 2026 तक ही इसकी रिपोर्ट आ सकेगी। यदि पंचायत चुनाव अप्रैल मई में नहीं हो पाए तो फिर जून से मॉनसून का समय आ जाएगा।

जानकारों का कहना है कि आमतौर पर बारिश के दिनों में निर्वाचन प्रक्रिया से बचा जाता है। वहीं अक्टूबर-नवंबर में शिक्षक औेर स्नातक निर्वाचन की 11 सीटों के चुनाव प्रस्तावित हैं। ये चुनाव होते-होते यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। फिर फरवरी 2027 में जनगणना के दूसरे चरण के तहत व्यक्तियों की गणना होगी। माना जा रहा है कि जनगणना के नतीजों के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हो पाना मुश्किल लग रहा है।

