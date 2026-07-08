Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्राइमरी टीचर्स की कब आएगी ट्रांसफर लिस्ट ? दंपती शिक्षकों को 11 साल बाद मौका; बेसब्री से इंतजार

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

प्राइमरी स्कूलों के जिन शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है, अब वे तबादला सूची जारी न होने से परेशान हैं। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो गई है लेकिन अभी तक ट्रांसफर को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। तबादला सूची तैयार रखी है लेकिन वह जारी नहीं हो पा रही।

प्राइमरी टीचर्स की कब आएगी ट्रांसफर लिस्ट ? दंपती शिक्षकों को 11 साल बाद मौका; बेसब्री से इंतजार

UP Primary Teachers Transfer News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के छह हजार शिक्षकों को तबादले का इंतजार है। दिव्यांग, गंभीर रोगी और दंपत्ति शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। दंपत्ति शिक्षकों के तो 11 साल बाद एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किए जाने हैं। तबादला लिस्ट जारी न होने से शिक्षक मायूस हैं।

परिषदीय स्कूलों के जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, अब वह तबादला सूची जारी न होने से परेशान हैं। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो गई है और अब तक स्थानांतरण को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। तबादला सूची तैयार रखी है लेकिन वह जारी नहीं हो पा रही। स्कूल चलो अभियान के साथ-साथ विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए गतिविधियां भी शुरू होंगी। ऐसे में शिक्षकों को भय है कि कहीं उनका स्थानांतरण न फंस जाए। आवेदन के समय छात्र-शिक्षक अनुपात को लेकर दंपत्ति शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति रही। कई पति-पत्नी शिक्षकों ने आवेदन फॉर्म भी वापस ले लिए। वह भी दोबारा आवेदन फॉर्म जमा करने की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो पाई।

ये भी पढ़ें:यूपी में ARTO पर छापा: 1.62 करोड़ कैश, 20 करोड़ की ज्वेलरी और…मिला बड़ा खजाना

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। दिव्यांग शिक्षक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक और दंपत्ति नीति के तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए। दंपत्ति नीति के तहत वर्ष 2015 के अंत में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण हुए थे अब 11 साल बाद पति-पत्नी शिक्षकों को एक ही जिले में नौकरी करने का अवसर मिलना है लेकिन देरी से वह परेशान हैं।

शिक्षक समायोजन 30 सितंबर की छात्र संख्या के आधार पर हो

उधर, प्राइमरी स्कूलों में 30 अप्रैल की छात्र संख्या को आधार मानकर किए जा रहे शिक्षकों के समायोजन का विरोध शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। शिक्षकों की मांग है कि शासन समायोजन सितम्बर में शिक्षक व छात्र संख्या के आधार पर करे।उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने इस प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि 'स्कूल चलो अभियान' के तहत 15 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर दाखिले जुलाई में ही होते हैं। 31 मार्च को कक्षा पांच व आठ के बच्चे पास होकर दूसरे स्कूल चले जाते हैं।

ये भी पढ़ें:चीख पड़ीं शिक्षिकाएं, नशे की हालत में प्राइमरी स्कूल में घुस गया मनबढ़; उत्पात
ये भी पढ़ें:प्राइमरी स्कूलों में तबादलों की तेज हुई तैयारी, 6 हजार शिक्षकों ने भरे हैं फार्म
ये भी पढ़ें:प्राइमरी शिक्षक दंपत्तियों के ट्रांसफर में पेच, छात्र-अध्यापक अनुपात का चक्कर

इससे अप्रैल में छात्र संख्या अचानक कम हो जाती है। ऐसे में 30 अप्रैल को आधार मानने से हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ जाएगा। संघ ने शासन से मांग की है कि पूर्व की भांति 30 सितंबर की छात्र संख्या को ही आधार मानकर समायोजन प्रक्रिया को अपनाया जाए। संगठन की सरकार से मांग है कि हाईकोर्ट में बीते वर्ष 30 सितंबर की छात्र संख्या को आधार मानकर समायोजन प्रक्रिया पर पक्ष रखे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News up primary school अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।