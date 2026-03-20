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कानपुर मेट्रो विस्तारीकरण का काम कब तक होगा पूरा और शुरू होंगी सेवाएं? आया लेटेस्ट अपडेट

Mar 20, 2026 11:49 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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कानपुर मेट्रो विस्तारीकरण का काम कब तक होगा पूरा और शुरू होंगी सेवाएं? इसको लेकर लेटस्ट अपडेट आया है। कॉरिडोर-2 में सीएसए यूनिवर्सिटी से बर्रा मेट्रो स्टेशन तक निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा होगा।

कानपुर मेट्रो विस्तारीकरण का काम कब तक होगा पूरा और शुरू होंगी सेवाएं? आया लेटेस्ट अपडेट

UP News: यूपी में कानपुर मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर-1 में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो सेवा के बाद शेष भाग का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। इसमें बारादेवी से नौबस्ता तक पांच एलिवेटेड स्टेशनों में टेस्टिंग और ट्रायल रन चल रहा है। कॉरिडोर-2 में सीएसए यूनिवर्सिटी से बर्रा मेट्रो स्टेशन तक निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा होगा।

कानपुर मेट्रो का कॉरिडोर-1 आईआईटी से नौबस्ता तक लगभग 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 15.4 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। शेष हिस्से झकरकट्टी से ट्रांसपोर्ट नगर तक दो अंडरग्राउंड स्टेशनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। टीबीएम सुरंग की अप लाइन में ट्रैक बिछाया जा चुका है, डाउन लाइन में काम अंतिम चरण में है। बारादेवी से नौबस्ता तक पांच एलिवेटेड स्टेशनों का भी संरचनात्मक काम पूरा हो चुका है। इस सेक्शन में जनवरी 2026 से ट्रेन टेस्टिंग और ट्रायल रन किया जा रहा है, इस पर जल्द यात्री सेवाएं शुरू होंगी।

सीएसए यूनिवर्सिटी से बर्रा तक लगभग 8.6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-2 का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ रहा है। इसमें रावतपुर से डबल पुलिया तक तीन भूमिगत स्टेशनों का निर्माण जारी है, टीबीएम सुरंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा सीएसए यूनिवर्सिटी/विजय नगर से बर्रा तक पांच एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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कानपुर में पहली बार शुरू होगी इंटर मेट्रो सर्किल बस सेवा

वहीं परिवहन विभाग ने अब कानपुर में पहली बार इंटर मेट्रो सर्किल बस सेवा शुरू करने का खाका तैयार किया है। 16 से 22 सीटर बसें इंटर मेट्रो सर्किल बस सेवा में शामिल होंगी। इन बसों का संचालन शहर के प्रमुख स्थानों से होगा। साथ ही सभी बसों की कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन से होगी। अभी शहर में यूपी मेट्रो के कानपुर में 13 स्टेशन चालू हैं। इसमें चार अंडरग्राउंड तो नौ भूतल पर हैं। यूपी मेट्रो का दावा है कि सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक जल्द ही मेट्रो सेवा चालू होगी।परिवहन अफसरों ने रूटवार परमिट देने के लिए पहले सर्वे किया। जिन मोहल्लों से मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन के आसपास का लोड है, वहां के लिए रूट बनाया है। इस प्रस्ताव को परिवहन स्तर से फाइनल कर दिया गया है। अब इस पर मुहर लगनी बाकी है। मुहर लगने के बाद कुछ रूटों पर ई-बसें तो कुछ पर परमिट देकर निजी सिटी बसों का संचालन कराया जाएगा।

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27 को इंटर मेट्रो सर्किल बस परमिट पर फैसला

परिवहन अफसरों ने बताया कि 27 मार्च को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में प्रस्तावित संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इसे रखा जाएगा। मंडलायुक्त की मुहर लगते ही मेट्रो स्टेशन कनेक्टिविटी वाले रूटों पर बसों का संचालन कराया जाएगा।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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