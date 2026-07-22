त्रिपुरा के डीजीपी की मौत का कब खुलेगा राज? आज बागपत में अंतिम विदाई; गांव में मातम

20 जुलाई को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में DGP अनुराग धनखड़ का शव मिला था। इस घटना ने देश भर में लोगों को अवाक कर दिया। त्रिपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने यूं अपने दफ्तर में जान क्यों दी? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है।

Tripura DGP Anurag Dhankhar's death case : त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की मौत के रहस्य का खुलासा करने के लिए वहां की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर, उधर अनुराग धनखड़ का पार्थिव शरीर मंगलवार देर रात उनके पैतृक जिले बागपत पहुंच गया। त्रिपुरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) समेत पुलिस टीम पार्थिव शरीर को लेकर बड़ौत पहुंची। फिलहाल डीजीपी का पार्थिव शरीर उनके छोटे भाई रविराज के बड़ौत के गांधी रोड स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां परिजन, रिश्तेदार, मित्र और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं।

डीजीपी अनुराग धनखड़ मूल रूप से बागपत जनपद के बिहारीपुर गांव के निवासी थे। उनके निधन की खबर से गांव समेत पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे बड़ौत में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोगों के शामिल होने की संभावना है। 20 जुलाई को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव मिला था। घटना के बाद त्रिपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। उनके पार्थिव शरीर के पैतृक जनपद पहुंचने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में गम का माहौल बना हुआ है।

दिनभर लोग करते रहे पार्थिव शरीर के आने का इंतजार बागपत के बिहारीपुर गांव के मूल निवासी और त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनकड़ के पार्थिव शरीर के आने का लोग दिनभर इंतजार करते रहे। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनकड़ का जन्म बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में हुआ था। यही पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी पाठशाला में पूरी की। इसके बाद सरूरपुर खेड़की के इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट और जनता वैदिक महाविद्यालय बड़ौत से बीएससी (कृषि) की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बड़ौत के सिंडिकेट बैंक में फील्ड ऑफिसर पद पर नियुक्त हो गए थे। पद पर रहते हुए उन्होंने आईपीएस की तैयारी की और 1994 के बैच में आईपीएस अधिकारी बन जिले का नाम रोशन किया। वर्तमान में वह त्रिपुरा के डीजीपी पद पर कार्यरत थे। बड़ौत में रह रहे डीजीपी के छोटे भाई के आवास पर मंगलवार को दिनभर लोग सांत्वना देने के लिए पहुंचते रहे।

कई साल से नहीं खुला हवेली का ताला अनुराग धनकड़ के परिवार की बिहारीपुर गांव में पुरानी हवेली है। ग्रामीणों ने बताया कि एक समय था जब पूरा परिवार इसी हवेली में रहता था। अनुराग और उनके भाइयों का जन्म इसी हवेली में हुआ था। आज यह हवेली सुनसान पड़ी है। इसका ताला खुले भी वर्षों बीत चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नौकरी लगने के बाद अनुराग और उनके परिजन बाहर जाकर रहने लगे थे। ग्रामीणों ने बताया कि अनुराग करीब 25 साल पहले एक शादी समारोह में शामिल होने बिहारीपुर गांव आए थे। उसके बाद से कभी यहां नहीं आए।