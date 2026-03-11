आंगनबाड़ी केंद्र कब से परोसेंगे बर्फी, दलिया और मूंग दाल खिचड़ी? यूपी सरकार ने 301 करोड़ दिए

यूपी के आंगनबाड़ी केंद्र बर्फी, दलिया और मूंग दाल खिचड़ी परोसेंगे। एक अप्रैल से यह व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू की जाएगी। यूपी सरकार ने इसके लिए 301 करोड़ रुपये दिए हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने वाला यूपी पहला राज्य होगा। एक अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को आटा-बेसन का हलवा, आटा-बेसन की बर्फी, दलिया व मूंग दाल खिचड़ी परोसी जाएगी। एक अप्रैल से यह व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू की जाएगी। यूपी सरकार ने इसके लिए 301 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे उत्पादन इकाइयों के संचालन को मजबूती मिलेगी और लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अनुपूरक पुष्टाहार की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने पुष्टाहार के वितरण में पहले ही केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया गया है। धांधली न हो इसलिए लाभार्थियों के चेहरा पहचान प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार व कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को सात श्रेणियों में बांटकर पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रेसिपी आधारित पुष्टाहार तैयार कर सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार ने एसआरएलएम के माध्यम से संचालित उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति की जाएगी जिन जिलों या परियोजनाओं में इसकी व्यवस्था नहीं होगी वहां नैफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति की जाएगी। छह महीने से एक वर्ष तक और एक वर्ष से तीन वर्ष तक के बच्चों को आटा-बेसन का हलवा (मीठा) दिया जाएगा। तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को आटा-बेसन बर्फी (मीठा) दिया जाएगा और दलिया-मूंग दाल की खिचड़ी परोसी जाएगी। गर्भवती व धात्री महिलाओं को आटा-बेसन-सोया बर्फी व दलिया मूंग दाल खिचड़ी खाने को दी जाएगी। पुष्टाहार वितरण की नई व्यवस्था से आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों व महिलाओं को बेहतर पोषाहार मिलेगा।