Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWhen will all schools reopen? An update comes amid the cold in Uttar Pradesh
कब खुल जाएंगे सभी स्कूल? यूपी में सर्दी के बीच आया अपडेट

कब खुल जाएंगे सभी स्कूल? यूपी में सर्दी के बीच आया अपडेट

संक्षेप:

यूपी में सर्दी के बीच कल शुक्रवार को सभी प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश खत्म हो गया है। शुक्रवार से स्कूल फिर गुलजार होंगे। वहीं प्रयागराज में 20 जनवरी तक अवकाश दिया गया है।

Jan 15, 2026 06:14 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में शीतकालीन अवकाश के बाद प्राइमरी स्कूल शुक्रवार को खुलेंगे। राजधानी लखनऊ में स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच संचालित होंगी। बच्चों की 24 जनवरी से द्वितीय सत्र परीक्षाएं होंगी। इस माह निपुण एसेसमेंट भी शुरू होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल 28 दिसम्बर से बंद चल रहे थे। इसमें 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक का शीतकालीन अवकाश भी शामिल हैं। यहीं सर्दी को लेकर डीएम के आदेश पर कक्षा आठ तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहे। बीच में आठ से 12 कक्षा तक के स्कूल भी सर्दी बढ़ी तो बंद किए गए। टाइमिंग भी बदली गई है। अब कल शुक्रवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे। प्राइमरी से 12 तक सभी स्कूल कल से फिर गुलजार होंगे। हाईस्कूल और इंटर की इस समय प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तो प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों की 24 जनवरी से द्वितीय सत्र परीक्षाएं होंगी। प्रदेशभर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलो में इसी जनवरी महीने में निपुण एसेसमेंट भी शुरू किया जाएगा।

प्रयागराज जिले में अभी 16 से 20 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे

वहीं प्रयागराज में अभी 16 से 20 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रयागराज डीएम ने जानकारी दी कि माघ मेले के मद्देनजर कक्षा एक से 12 तक सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। डीएम ने यह भी कहा कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। दरअसल, खिचड़ी और मौनी अमावस्या के कारण शहर में भीड़ भाड़ और यातायात को लेकर डीएम यह आदेश दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में बनाने जा रहा बाईपास, लोगों को जाम से मिलेगी राहत
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Up School
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |