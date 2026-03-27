राम मंदिर में दर्शन करने अयोध्या कब जाएंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख ने खुद बताया समय
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने देश की आर्थिक और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है।
Akhilesh Yadav News: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश यादव द्वारा दर्शन नहीं किए जाने को लेकर भाजपा कई बार उनसे सवाल कर चुकी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने को लेकर सही समय बता दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा में शिव मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र नहीं मानती है। संविधान नहीं मनविधान से चलती है। कम्युनल एजेंडे के तहत काम करती है। समाजवादी पार्टी में मोहम्मद आजम खां साहब का स्थान सबसे ऊपर है, उनका सम्मान सबसे ज्यादा है।
सपा मुखिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने देश की आर्थिक और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर को लेकर स्थितियां खराब है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। सीमेंटेड है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा का मुकाबला कर रही हैं। सपा उनका समर्थन कर रही है।
चुनाव आयोग एसआईआर नहीं एनआीसी करा रहा था
सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर नहीं, एनआरसी करा रहा था। यूपी में मुस्लिमों के साथ हिंदुओं के भी कागज चेक कर लिए। यूपी में उपचुनाव लूटे गए। भाजपा ने रामपुर उपचुनाव लूटा। एनसीआरबी के आंकड़े से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा अपराध यूपी में हो रहे हैं। हमारे लिए हमारे देश में रहने वाले सब हमारे अपने हैं। इसीलिए हमने पीडीए के तहत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े आदिवासी, आधी आबादी सबको जोड़ा है। जो लोग पीड़ित दुखी और अपमानित है, वे सब पीडीए के लोग है।
देश की दिशा और राजनीति तय करता है यूपी
अखिलेश ने कहा कि यूपी देश की दिशा और राजनीति तय करता है। अगर प्रधानमंत्री गुजरात से बन जाते तो यूपी में चुनाव लड़ने नहीं आते। देश में एक्सप्रेस-वे के मानक नहीं थे, उस समय यूपी ने सबसे कम समय में एक्सप्रेस-वे बना कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनाने का लाइसेंस हमारी सरकार में मांगा गया था। मैं वहां उतरने के लिए अनुमति मांगूगा, मिल गई तो समझूंगा कि चालू हो गया है।
अखिलेश ने रामनवमी की दी शुभकामनाएं
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर का स्थान ईश्वरीय प्रेरणा से चुना गया है और यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि इटावा स्थित निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर में बाल स्वरूप श्रीराम की मूर्ति का शुभ संयोजन हुआ है। उन्होने कहा कि यह मंदिर 'शिवशक्ति अक्ष रेखा' पर स्थित है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। उनका कहना है कि शिव के प्रमुख मंदिरों के साथ-साथ पंचभूत मंदिर भी इसी अक्ष रेखा पर स्थित हैं और केदारेश्वर मंदिर एक भव्य शिवधाम के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने आस्था और सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्ची आस्था ही सनातन है और इसका निरंतर प्रवाह बना रहता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें