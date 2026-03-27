राम मंदिर में दर्शन करने अयोध्या कब जाएंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख ने खुद बताया समय

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने देश की आर्थिक और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है।

Akhilesh Yadav News: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश यादव द्वारा दर्शन नहीं किए जाने को लेकर भाजपा कई बार उनसे सवाल कर चुकी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने को लेकर सही समय बता दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा में शिव मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र नहीं मानती है। संविधान नहीं मनविधान से चलती है। कम्युनल एजेंडे के तहत काम करती है। समाजवादी पार्टी में मोहम्मद आजम खां साहब का स्थान सबसे ऊपर है, उनका सम्मान सबसे ज्यादा है।

सपा मुखिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने देश की आर्थिक और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर को लेकर स्थितियां खराब है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। सीमेंटेड है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा का मुकाबला कर रही हैं। सपा उनका समर्थन कर रही है।

चुनाव आयोग एसआईआर नहीं एनआीसी करा रहा था सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर नहीं, एनआरसी करा रहा था। यूपी में मुस्लिमों के साथ हिंदुओं के भी कागज चेक कर लिए। यूपी में उपचुनाव लूटे गए। भाजपा ने रामपुर उपचुनाव लूटा। एनसीआरबी के आंकड़े से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा अपराध यूपी में हो रहे हैं। हमारे लिए हमारे देश में रहने वाले सब हमारे अपने हैं। इसीलिए हमने पीडीए के तहत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े आदिवासी, आधी आबादी सबको जोड़ा है। जो लोग पीड़ित दुखी और अपमानित है, वे सब पीडीए के लोग है।

देश की दिशा और राजनीति तय करता है यूपी अखिलेश ने कहा कि यूपी देश की दिशा और राजनीति तय करता है। अगर प्रधानमंत्री गुजरात से बन जाते तो यूपी में चुनाव लड़ने नहीं आते। देश में एक्सप्रेस-वे के मानक नहीं थे, उस समय यूपी ने सबसे कम समय में एक्सप्रेस-वे बना कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनाने का लाइसेंस हमारी सरकार में मांगा गया था। मैं वहां उतरने के लिए अनुमति मांगूगा, मिल गई तो समझूंगा कि चालू हो गया है।