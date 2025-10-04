when wife eloped with her lover husband jumped into the yamuna with his four children मैं चाहता हूं, आगे कोई ऐसी गलती न करे, प्रेमी संग फरार हुई पत्नी तो पति 4 बच्चों संग यमुना में कूदा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswhen wife eloped with her lover husband jumped into the yamuna with his four children

मैं चाहता हूं, आगे कोई ऐसी गलती न करे, प्रेमी संग फरार हुई पत्नी तो पति 4 बच्चों संग यमुना में कूदा

38 वर्षीय सलमान अपने चार मासूम बच्चों को लेकर पुराने पुल से यमुना नदी में कूद गया। कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई। इसमें सलमान ने कहा कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने 7 महीने से जीवन नर्क बना दिया है। उसकी और बच्चों की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। वीडियो, सलमान ने अपनी बहन गुलिस्ता को भेजे।

Ajay Singh संवाददाता, शामली (कैराना)Sat, 4 Oct 2025 03:06 PM
share Share
Follow Us on
मैं चाहता हूं, आगे कोई ऐसी गलती न करे, प्रेमी संग फरार हुई पत्नी तो पति 4 बच्चों संग यमुना में कूदा

यूपी के शामली के कैराना में प्रेमी संग पत्नी के फरार होने पर पति अपने चार बच्चों संग यमुना में कूद गया। यमुना में कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई और उसे अपनी बहन को भेजा जिसमें वह अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और उसके प्रेमी को बताया है। उसने कहा कि वह चाहता है कि आगे कोई इंसान ऐसी गलती नहीं करे। सात महीने से इन दोनों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर वह बच्चों के साथ यह कदम उठा रहा है। घटना का पता लगने के बाद एसडीएम के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

मूल रूप से कैराना के मोहल्ला अफगानान के निवासी और वर्तमान में मोहल्ला खैलकलां में रहने वाले 38 वर्षीय सलमान अपने चार मासूम बच्चे 12 वर्षीय बेटी महक, 5 वर्षीय शिफा, 3 वर्षीय बेटे आयान और मात्र आठ माह की इनायशा को लेकर पुराने पुल से यमुना नदी में कूद गया। कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई जिसमें सलमान ने कहा कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने सात महीने से उसका जीवन नर्क बना दिया है। यह भी कहा कि उसकी मौत और बच्चों की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। उक्त तीन वीडियो बनाकर सलमान ने अपनी बहन गुलिस्ता को शुक्रवार दोपहर में भेजे लेकिन वह इसे देख नहीं पाई।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने सोए पति का ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काटा,दोनों को एक-दूसरे पर रहता है शक

बहन ने एक दिन बाद देखा वीडियो तो भागे-भागे पहुंचे परिवारवाले

शनिवार को वीडियो ध्यान से देखने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजन और मोहल्लेवासी यमुना पुल पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि शुक्रवार को एक व्यक्ति चार बच्चों के साथ पुल से नदी में कूदा था। सीओ श्याम सिंह, कैराना पुलिस और एसडीएम घटना स्थल पर पहुंचीं। एसडीएम ने यमुना में डूबे चार बच्चे और उनके पिता की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में पत्नी ने ली पति की जान, बेटियों के बारे में गंदी बात सुन की वारदात

वीडियो में क्या बोला सलमान

वीडियो में सलमान रोते हुए कह रहा है- ‘महक बेटा, हम सब मर जाएंगे। हमारी मौत के जिम्मेदार तुम्हारी अम्मी और उनके साथी हैं। सात महीने से उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार या किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आगे कोई इंसान ऐसी गलती न करे।’

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |