मैं चाहता हूं, आगे कोई ऐसी गलती न करे, प्रेमी संग फरार हुई पत्नी तो पति 4 बच्चों संग यमुना में कूदा

38 वर्षीय सलमान अपने चार मासूम बच्चों को लेकर पुराने पुल से यमुना नदी में कूद गया। कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई। इसमें सलमान ने कहा कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने 7 महीने से जीवन नर्क बना दिया है। उसकी और बच्चों की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। वीडियो, सलमान ने अपनी बहन गुलिस्ता को भेजे।

यूपी के शामली के कैराना में प्रेमी संग पत्नी के फरार होने पर पति अपने चार बच्चों संग यमुना में कूद गया। यमुना में कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई और उसे अपनी बहन को भेजा जिसमें वह अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और उसके प्रेमी को बताया है। उसने कहा कि वह चाहता है कि आगे कोई इंसान ऐसी गलती नहीं करे। सात महीने से इन दोनों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर वह बच्चों के साथ यह कदम उठा रहा है। घटना का पता लगने के बाद एसडीएम के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

मूल रूप से कैराना के मोहल्ला अफगानान के निवासी और वर्तमान में मोहल्ला खैलकलां में रहने वाले 38 वर्षीय सलमान अपने चार मासूम बच्चे 12 वर्षीय बेटी महक, 5 वर्षीय शिफा, 3 वर्षीय बेटे आयान और मात्र आठ माह की इनायशा को लेकर पुराने पुल से यमुना नदी में कूद गया। कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई जिसमें सलमान ने कहा कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने सात महीने से उसका जीवन नर्क बना दिया है। यह भी कहा कि उसकी मौत और बच्चों की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। उक्त तीन वीडियो बनाकर सलमान ने अपनी बहन गुलिस्ता को शुक्रवार दोपहर में भेजे लेकिन वह इसे देख नहीं पाई।

बहन ने एक दिन बाद देखा वीडियो तो भागे-भागे पहुंचे परिवारवाले शनिवार को वीडियो ध्यान से देखने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजन और मोहल्लेवासी यमुना पुल पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि शुक्रवार को एक व्यक्ति चार बच्चों के साथ पुल से नदी में कूदा था। सीओ श्याम सिंह, कैराना पुलिस और एसडीएम घटना स्थल पर पहुंचीं। एसडीएम ने यमुना में डूबे चार बच्चे और उनके पिता की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए।