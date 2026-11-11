हम दिवाली मनाते हैं तो उन्हें प्रदूषण दिखता है, CM योगी बोले-अच्छा लगा लोगों ने धूम से मनाया त्योहार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवाली पर आतिशबाजी और प्रदूषण को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम जब दिवाली मनाते हैं तो उन्हें प्रदूषण दिखता है। अच्छा लगा लोगों ने धूम-धड़ाके से दिवाली मनाई। अयोध्या में मैं भी आतिशबाजी में था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर आतिशबाजी की वजह से होने वाले प्रदूषण को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उनको कोई बोलता नहीं। अगर पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया। प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा। यह कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि दीपावली लोगों ने धूम-धड़ाके से मनाई यह देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जब लोग पर्व और त्योहार मनाते हैं तभी कुछ लोगों को प्रदूषण दिखने लगता है।

यूपीएसएसएससी (UPSSSC) द्वारा राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति-पत्र और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपए की सहायता राशि के वितरण के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। सीएम योगी ने कहा कि आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण हो गया। हमने कहा कि प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा। काहें चिंता कर रहे हो। जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया उनको कोई नहीं बोलता है और पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया। हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। लोगों ने अच्छा किया पूरे धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई। खूब आतिशबाजी की। हम लोगों ने कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था।

सीएम योगी ने कहा कि जब गलत होता है तब कोई नहीं कुछ कहता लेकिन पर्व और त्योहार में कोई खुशी मनाता है तो लोगों को प्रदूषण याद आने लगता है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार ने दंगाइयों का काल मानी जाने वाली यूपीपीएसी की 34 कंपनियों को खत्म कर दिया था। परिणाम था कि सपा के चार बार के कालखंड में यूपी में 1500 दंगे हुए थे। महीनों-महीनों कर्फ्यू रहता था। आपने देखा होगा धनतेरस के दिन पूरी मार्केट में चहल-पहल थी।

सीएम योगी ने पूछा मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी है क्या? सीएम योगी ने कनिष्ठ सहायक का नियुक्ति पत्र लेने आए चयनित अभ्यर्थियों से पूछा कि क्या उन्हें कहीं कोई सिफारिश करनी पड़ी या फिर किसी ने पैसे के लेन-देन की चर्चा की या फिर वेरीफिकेशन में कोई दिक्कत आई? इन सवालों के जवाब न में मिलने पर सीएम योगी ने कहा कि यही यूपी की समृद्धि का आधार है। जब प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था तो वह पलायन करती थी। यूपी का युवा अपनी मेहनत का लाभ देश और दुनिया को देता था लेकिन यूपी विपन्न रहता था क्योंकि उसको यहां ईमानदारी के साथ नौकरी नहीं मिलती थी। उसमें भेदभाव होता था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इन्होंने भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई- भतीजों को बैठाकर तबाही मचाई थी।