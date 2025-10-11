लोको पायलट को नहीं मिली छुट्टी तो पूजा की थाली लेकर पहुंची पत्नी, स्टेशन पर मनाया करवा चौथ

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhen train driver was denied leave his wife arrived with puja thali and celebrated Karva Chauth at station

कानपुर कानपुर सेंट्रल करवा चौथ की रात गजब नजारा देखने को मिला। एक महिला पूजा की थाली लेकर स्टेशन पर पहुंची थी। अगल-बगल से ट्रेनें गुजर रही थीं और वह महिला प्लेटफार्म पर अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही थी।

Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाताSat, 11 Oct 2025 10:12 PM
यूपी के कानपुर कानपुर सेंट्रल करवा चौथ की रात गजब नजारा देखने को मिला। एक महिला पूजा की थाली लेकर स्टेशन पर पहुंची थी। अगल-बगल से ट्रेनें गुजर रही थीं और वह महिला प्लेटफार्म पर अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही थी। पत्नी ने वहीं चलनी से चांद देखने के बाद पति को देखा। पति की आरती उतारी। सेल्फी भी ली। पति ने पत्नी को पानी पिला कर व्रत पूरा कराया और ड्यूटी पर चला गया। यह ट्रेन ड्राइवर महेश कुमार थे, जिन्हें करवाचौथ पर छुट्टी नहीं मिली। इस पर उनकी पत्नी स्टेशन आ गईं और वहीं त्योहार मनाया। प्लेटफार्म पर चलनी से पति को देखने का वीडियो वायरल हो गया तो रेलवे अफसरों तक चर्चा हो रही है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

कानपुर देहात के झींझक निवासी महेश कुमार लोको पायलट हैं। वह बर्रा में रहते हैं। वीडियो शुक्रवार की रात नौ बजे का बताया जा रहा है। इसमें पत्नी महेश कुमार को प्लेटफार्म पर कानपुर सेंट्रल के बोर्ड के सामने खड़ा करती हैं। वीडियो में स्टेशन पर अनाउंसमेंट की भी आवाज आ रही हैं। गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। अनाउंसमेंट होने की वजह से वीडियो में महेश कुमार इधर-उधर वॉकी-टॉकी लेकर घूमते दिख रहे हैं। पत्नी को पानी का लोटा और पूजा की सींकें कोई दूसरा देता है मगर उसका चेहरा वीडियो में नहीं दिखता। पत्नी चलनी में महेश कुमार का चेहरा देखती हैं। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक की चालक लॉबी में हुई पूजा-आरती, पति के पांव छूकर आशीर्वाद लेने का वीडियो किसी ने बना लिया। रेलवे कर्मचारियों ने वीडियो देखकर कहा कि यह लोको पायलट महेश कुमार हैं। बर्रा में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम माया कुरील है। वह राजनीति में सक्रिय हैं।

अपनी मर्जी से आई थी पत्नी

लोको पायलट महेश कुमार ने बताया कि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी। मैं शुक्रवार को ट्रेन संचालन में नहीं सहायक ट्रैक्शन फोरमैन की ड्यूटी पर था। 10 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती। उसके बाद चार्ज देने में डेढ़-दो घंटे का वक्त लगता। घर पहुंचते-पहुंचते रात का एक बज जाता। पत्नी का निर्जला व्रत था, तो वह अपनी मर्जी से खुद पूजा करने और आशीर्वाद लेने को स्टेशन आ गई थी। मैंने उनको बुलाया नहीं था।

एनसीआर पीआरओ अमित सिंह ने बताया, लोको पायलट महेश कुमार ने ड्यूटी के साथ पारिवारिक दायित्व निभाते हुए एक मिसाल पेश की है। उनकी दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी थी। इस वजह से पत्नी स्टेशन आ गईं और करवा चौथ का व्रत वहीं आकर तोड़ा।

