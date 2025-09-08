When tractor was not available youth reached Ghat with bier on bike Akhilesh yadav shared the video ट्रैक्टर नहीं मिला तो बाइक से अर्थी लेकर घाट पहुंचे युवक, अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
ट्रैक्टर नहीं मिला तो बाइक से अर्थी लेकर घाट पहुंचे युवक, अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो

सोशल मीडिया पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कड़ा धाम के मोहब्बतपुरजीता गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दो व्यक्ति बाइक पर महिला की अर्थी लेकर जाते नजर आ रहे हैं।

Dinesh Rathour सिराथू (कौशांबी)Mon, 8 Sep 2025 08:34 PM
सोशल मीडिया पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कड़ा धाम के मोहब्बतपुरजीता गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दो व्यक्ति बाइक पर महिला की अर्थी लेकर जाते नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। वायरल वीडियो पर अन्य कई लोगों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

यह वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। मोहब्बतपुरजीता गांव की बुधरानी की संदिग्ध दशा में हुई मौत के बाद उसके परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। अर्थी श्मसान घाट तक ले जाने के लिए लोग ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बुधरानी के मायके के दो युवक अर्थी को बाइक पर रखकर घाट पहुंच गए। रास्ते में किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को बुधरानी के जेठ ने बताया था कि शनिवार को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पोस्टमार्टम में फांसी का जिक्र नहीं है, बल्कि बिसरा प्रिजर्व किया गया है। मौत की वजह को लेकर संशय बना हुआ है।

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव निजी वाहन से घर लाया गया तो वहां पहुंचे महिला के मायके वाले ससुराल वालों पर आरोप लगाने लगे। दोनों पक्षों के बीच विवाद काफी देर तक चलता रहा। कहा जा रहा है कि मायके वालों ने ससुराल वालों को महिला का शव छूने से मना कर दिया। इसबीच शाम हो गई। ससुराल के लोग यह कहकर अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह करने की बात कह रहे थे कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। इसबीच अर्थी को घाट तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर मंगवाने की बात भी चल रही थी। खींचतान मची ही थी कि मायके से आए चार लोग अर्थी को कंधे पर रखकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने पर मायके से आए दो युवक, जो मृत महिला के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, अर्थी को बाइक पर रखकर घाट पहुंच गए। जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।

Kausambi News Up Latest News Video Viral
