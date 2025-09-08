ट्रैक्टर नहीं मिला तो बाइक से अर्थी लेकर घाट पहुंचे युवक, अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो

सोशल मीडिया पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कड़ा धाम के मोहब्बतपुरजीता गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दो व्यक्ति बाइक पर महिला की अर्थी लेकर जाते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कड़ा धाम के मोहब्बतपुरजीता गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दो व्यक्ति बाइक पर महिला की अर्थी लेकर जाते नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। वायरल वीडियो पर अन्य कई लोगों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

यह वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। मोहब्बतपुरजीता गांव की बुधरानी की संदिग्ध दशा में हुई मौत के बाद उसके परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। अर्थी श्मसान घाट तक ले जाने के लिए लोग ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बुधरानी के मायके के दो युवक अर्थी को बाइक पर रखकर घाट पहुंच गए। रास्ते में किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को बुधरानी के जेठ ने बताया था कि शनिवार को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पोस्टमार्टम में फांसी का जिक्र नहीं है, बल्कि बिसरा प्रिजर्व किया गया है। मौत की वजह को लेकर संशय बना हुआ है।