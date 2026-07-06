जब कोई काम नहीं होता तो...नितिन नवीन की चाय की चुस्की पर अखिलेश का तंज

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और संगठन के बीच टकराव चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के चाय कार्यक्रम पर तंज कसते हुए बोले कि जब कोई काम नहीं होता, तब लोग चाय पीने चले जाते हैं। साथ ही सपा सरकार की विकास योजनाओं का भी जिक्र किया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होने 2012 से 2017 तक सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और बीजेपी पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर भी तंज कसा। उन्होने कहा कि अभी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो ऐसा लगा कि सरकार और संगठन में युद्ध चल रहा है। लखनऊ में कर्फ्यू कैसे हालात हो गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब किसी पर कोई काम करने को नहीं होता है। तो कहां जाते हैं। जब हम पर भी कोई काम नहीं होता है। तो चाय पीने चले जाते हैं। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ दौरे के दौरान मशहूर शर्मा जी की चाय की दुकान पर पहुंचे थे। और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चाय की चुस्की ली थी। जिस पर सपा अध्यक्ष ने तंज कसा है।

संपूर्ण राम भक्त और सनातन समाज संज्ञान ले- अखिलेश अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि इस मामले का संज्ञान सम्पूर्ण विश्व के रामभक्त, सनातन समाज और सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। उनका आरोप था कि भाजपा के दस साल के शासन में बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन सरकार में आपसी टकराव है और "खजाना देखकर लोग बौरा गए हैं।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "चोर को चोर ही नजर आते हैं।" सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार और भाजपा संगठन के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है।

भाजपा की तरह फर्जी एमओयू साइन नहीं करेगी सपा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के घपलों की वजह से राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा की तरह फर्जी एमओयू नहीं करेगी। चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी के साथ-साथ प्रत्याशियों को मैनेज करने की कोशिशों पर भी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर कथित झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी देते हुए अखिलेश ने कहा कि सपा ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करेगी। विदेश नीति पर भी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए चीन से खतरा लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा जमीन चीन ने कब्जाई है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप है।

पार्टी मतदाता बनाने का अभियान चलाएंगे इससे पहले लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि पार्टी अधिक से अधिक मतदाता बनवाने का अभियान चलाएगी। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन आज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चक गंजरिया स्थित प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया, जबकि इसकी शुरुआत सपा सरकार के दौरान हुई थी।