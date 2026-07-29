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पत्नी ने अवैध संबंध तोड़े तो प्रेमी ने कर दी पति की हत्या, धोखे के रिश्ते का खूनी अंत

By Ajay Singh
संवाददाता, कुशीनगर
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पति को पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी। यह भी पता चल गया था कि पत्नी को आपत्तिजनक वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पर पति ने पत्नी के जरिए उसके प्रेमी को बुलाया। प्रेमी आया भी लेकिन उसने पति-पत्नी को एक साथ देखा तो भड़क गया। प्रेमी ने पति की हत्या कर दी। 

illicit relationship
अवैध संबंध

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक पति अपनी पत्नी के अवैध संबंध की भेंट चढ़ गया। अवैध संबध टूटने से भड़के प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पति की जान ले ली। वह अश्लील वीडियो से महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। पति उन वीडियोज को डिलीट कराना चाहता था इसलिए उसने प्रेमी को बुलाया था। इस बुलावे पर प्रेमी पहुंचा भी लेकिन पति-पत्नी को साथ देख भड़क गया। इसके बाद वह पति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। उसे बचाने पहुंचा दूसरा युवक भी जख्मी हो गया। पुलिस ने कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पंचरुखिया के धनुष टोली गांव में दिनदहाड़े हुए हीरालाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

सोमवार को दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे धनुष टोली गांव के रहने वाले हीरालाल (उम्र 35 साल) की उसके घर से कुछ ही दूरी पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गयी थी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया था। सूचना मिलते ही कुबेरस्थान पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पड़े शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर बिहार के मनबढ़ शहजाद उर्फ सज्जाद पुत्र अहमद मियां निवासी रतनचक थाना मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सीओ सदर राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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सीओ सदर ने बताया कि हीरालाल को पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी होने पर दोनों ने हत्यारोपी को बुलाया था। मौके पर पत्नी के साथ पति को देखकर वह आग बबूला हो गया। इसी दौरान उसने कमर में पहले खोंसकर रखे गए चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लिया। उसे बचाने पहुंचे उसके दोस्त चंदन पर भी हमला कर फरार हो गया। हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई तथा चंदन घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी शहजाद को चाकू और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, दरोगा मनोज कुमार सिंह, महेश कुमार चौबे, सिपाही लव कुमार, चन्दन भारती, नीरज पाल और रजनीश कुमार शामिल रहे।

आपत्तिजनक वीडियो से करता था ब्लैकमेल

हीरालाल हत्याकांड के खुलासा में यह सामने आया है कि मृतक की पत्नी को हत्यारोपी मनबढ़ आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करता था। पति को इसकी जानकारी होने पर उसने उसे गांव के पास नहर पर बुलाया था। वहां पर पति को महिला के साथ देख उसने अपना आपा खो दिया और हीरालाल की हत्या कर दी।

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सीओ ने बताया कि मृतक हीरालाल की पत्नी का अभियुक्त शहजाद उर्फ सज्जाद से संबंध था। मृतक को इसकी जानकारी हुई तो उसने पत्नी से बात की। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी को आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर वह ब्लैकमेल करता था। हीलालाल ने पत्नी के जरिए से शहजाद उर्फ सज्जाद को गांव के पास नहर पर बुलवाया ताकि उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट करा सके। दंपती ने अभियुक्त को पचरुखिया बुलाया। इस पर शहजाद साथियों के साथ नहर क्षेत्र में पहुंचा। उसने हीरालाल को देखते ही चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बचाव के लिए आगे बढ़े चन्दन पर भी उसने हमला कर दिया।

क्या बोली पुलिस

पड़रौना के सीओ सदर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि युवक की चाकू से गोद कर हत्या अवैध संबंध के चलते हुई है। मृतक की पत्नी के अवैध संबंध तोड़ने से खफा मनबढ़ ने उसके पति की हत्या कर दी। उसको बचाने में एक और युवक चोटिल हो गया था। हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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