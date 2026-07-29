पत्नी ने अवैध संबंध तोड़े तो प्रेमी ने कर दी पति की हत्या, धोखे के रिश्ते का खूनी अंत

पति को पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी। यह भी पता चल गया था कि पत्नी को आपत्तिजनक वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पर पति ने पत्नी के जरिए उसके प्रेमी को बुलाया। प्रेमी आया भी लेकिन उसने पति-पत्नी को एक साथ देखा तो भड़क गया। प्रेमी ने पति की हत्या कर दी।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक पति अपनी पत्नी के अवैध संबंध की भेंट चढ़ गया। अवैध संबध टूटने से भड़के प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पति की जान ले ली। वह अश्लील वीडियो से महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। पति उन वीडियोज को डिलीट कराना चाहता था इसलिए उसने प्रेमी को बुलाया था। इस बुलावे पर प्रेमी पहुंचा भी लेकिन पति-पत्नी को साथ देख भड़क गया। इसके बाद वह पति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। उसे बचाने पहुंचा दूसरा युवक भी जख्मी हो गया। पुलिस ने कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पंचरुखिया के धनुष टोली गांव में दिनदहाड़े हुए हीरालाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

सोमवार को दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे धनुष टोली गांव के रहने वाले हीरालाल (उम्र 35 साल) की उसके घर से कुछ ही दूरी पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गयी थी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया था। सूचना मिलते ही कुबेरस्थान पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पड़े शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर बिहार के मनबढ़ शहजाद उर्फ सज्जाद पुत्र अहमद मियां निवासी रतनचक थाना मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सीओ सदर राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

सीओ सदर ने बताया कि हीरालाल को पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी होने पर दोनों ने हत्यारोपी को बुलाया था। मौके पर पत्नी के साथ पति को देखकर वह आग बबूला हो गया। इसी दौरान उसने कमर में पहले खोंसकर रखे गए चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लिया। उसे बचाने पहुंचे उसके दोस्त चंदन पर भी हमला कर फरार हो गया। हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई तथा चंदन घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी शहजाद को चाकू और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, दरोगा मनोज कुमार सिंह, महेश कुमार चौबे, सिपाही लव कुमार, चन्दन भारती, नीरज पाल और रजनीश कुमार शामिल रहे।

आपत्तिजनक वीडियो से करता था ब्लैकमेल हीरालाल हत्याकांड के खुलासा में यह सामने आया है कि मृतक की पत्नी को हत्यारोपी मनबढ़ आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करता था। पति को इसकी जानकारी होने पर उसने उसे गांव के पास नहर पर बुलाया था। वहां पर पति को महिला के साथ देख उसने अपना आपा खो दिया और हीरालाल की हत्या कर दी।

सीओ ने बताया कि मृतक हीरालाल की पत्नी का अभियुक्त शहजाद उर्फ सज्जाद से संबंध था। मृतक को इसकी जानकारी हुई तो उसने पत्नी से बात की। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी को आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर वह ब्लैकमेल करता था। हीलालाल ने पत्नी के जरिए से शहजाद उर्फ सज्जाद को गांव के पास नहर पर बुलवाया ताकि उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट करा सके। दंपती ने अभियुक्त को पचरुखिया बुलाया। इस पर शहजाद साथियों के साथ नहर क्षेत्र में पहुंचा। उसने हीरालाल को देखते ही चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बचाव के लिए आगे बढ़े चन्दन पर भी उसने हमला कर दिया।