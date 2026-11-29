गोरखपुर में मां के काम पर जाने के बाद सौतेले पिता ने पांच साल के मासूम की हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंक दिया। तीन दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद रविवार को बच्चे का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के पांच साल के आयुष शर्मा की हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंकने के मामले में रविवार को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिली। तीन दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद रविवार को बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने हत्यारोपित सौतेले पिता रितिक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां रुबी शर्मा बदहवास हो गईं। पुलिस उन्हें परिवारीजन के साथ नौसड़ स्थित राप्ती नदी तट पर ले जा रही थी, तभी वह ऑटो में ही बेहोश हो गईं।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पादरी बाजार निवासी रितिक यादव ने करीब पांच वर्ष पहले रुबी शर्मा से शादी की थी। रुबी की यह दूसरी शादी थी। पहले पति से उनका पांच वर्षीय बेटा आयुष था। पुलिस के मुताबिक, रितिक अपनी संतान चाहता था, जबकि रुबी इसके लिए तैयार नहीं थीं। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसके अलावा आयुष के कुछ अपशब्द कहने से भी रितिक नाराज था। इसी खुन्नस में उसने बच्चे की हत्या कर दी।

गुरुवार सुबह करीब पांच बजे रुबी काम पर चली गई थीं। आयुष कमरे में सो रहा था। इसी दौरान रितिक कार से पहुंचा और बच्चे को अपने साथ लेकर चला गया। सीसी कैमरे की फुटेज में आयुष को रितिक के साथ कार में जाते देखा गया। इसके आधार पर पुलिस ने रितिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने बच्चे की हत्या कर शव बाघागाड़ा पुल के पास राप्ती नदी में फेंकने की बात स्वीकार की। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने नदी में तलाशी अभियान शुरू किया। शनिवार को भी तलाश जारी रही और रविवार सुबह बच्चे का शव बरामद हो गया।

थाने में मां ने आरोपित से पूछा- मेरा बेटा कहां है बच्चे की मां रुबी शर्मा शनिवार रात करीब 11 बजे शाहपुर थाने पहुंचीं। वहां उन्होंने रितिक से बार-बार पूछा कि उनका बेटा कहां है और उसे वापस कर दे। इस पर रितिक ने सिर्फ इतना कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वह चुप हो गया। मां लगातार बेटे को लौटाने की गुहार लगाती रहीं। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगी।