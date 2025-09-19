When the mother of three children distanced herself from her lover, the young man arrived with a pistol and held the chi तीन बच्चों की मां ने प्रेमी से बनाई दूरी तो तमंचा लेकर पहुंचा युवक, बच्चे को बनाया बंधक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के कन्नौज में तीन बच्चों की मां ने प्रेमी से दूरी बनाई तो युवक ने उसके घर पहुंचकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया है। प्रेमिका के बच्चे को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया है। खुद को गोली मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस वाले उसे समझाने की कोशिश में जुटे हैं। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, कन्नौजFri, 19 Sep 2025 07:20 PM
यूपी में कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र स्थित कांशीराम कॉलोनी में शादीशुदा और तीन बच्चों की मां के लिए प्रेमी ने हाईवोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया है। सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चे को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया है। युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा हुआ है और खुद को मारने की धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही सीओ, कोतवाल और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए हैं। युवक ने तमंचा अपनी कनपटी पर लगा रखा है। प्रेमी का कहना है कि उसने प्रेमिका से शादी कर ली है। वह उसके साथ ही रहना चाहता है। उसके बगल में बैठा बच्चा डर से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिसवाले कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बच्चे और परिजन घर के बाहर रो-बिलख रहे हैं, जिन्हें महिला पुलिसकर्मी संभालने की कोशिश में जुटी हैं।

तीन बच्चों की मां अर्चना के पति की दो साल पहले मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद प्राइवेट नौकरी कर अर्चना परिवार पाल रही थी। नौकरी के दौरान ही अर्चना की मुलाकात दीपू से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दीपू अक्सर अर्चना के घर समय बिताने लगा। बताया जाता है कि चार महीने पहले प्रेमी दीपू और अर्चना ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। हालांकि, अर्चना के बच्चे दीपू को पसंद नहीं करते थे और मां के इस रिश्ते का विरोध करते थे।

बच्चों के कारण ही पिछले 8-10 दिनों से अर्चना ने दीपू से दूरी बना ली थी और बहाने बनाकर घर से निकल जाती थी। अर्चना की इस हरकत पर दीपू को कुछ और ही शक होने लगा था। उसने जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसे लगा कि अर्चना किसी और के साथ हो सकती है। गुस्से में दीपू शुक्रवार दोपहर अर्चना के घर पहुंच गया और बच्चों को तमंचा दिखाकर धमकाते हुए बंधक बना लिया।

इस दौरान अर्चना की बेटी किसी तरह कमरे से भागकर शोर मचाने लगी। इससे आसपास भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित छुड़ाने की कोशिश शुरू की। दीपू ने अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद पकड़ ली। पुलिस ने अर्चना से फोन पर बात कराई और उसे घर आने को कहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।

युवक एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में तमंचा लिए हुए है। पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बच्चे के परिजनों ने अंदर जाने की जिद की, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस अफसर युवक को शांत करने और दरवाजा खोलने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

