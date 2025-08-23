When the husband forgot to bring gutkha wife drank poison along with three children three died गुटखा लाना भूल गया पति, नाराज बीवी ने तीन बच्चों संग खाया जहर, मां और दो बेटियों की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गुटखा लाना भूल गया पति, नाराज बीवी ने तीन बच्चों संग खाया जहर, मां और दो बेटियों की मौत

चित्रकूट में पति के गुटखा न लाने पर नाराज बीवी ने तीन बच्चों संग जहर खा लिया। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन में चारों को लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां इलाज के दौरान महिला और दो बेटियों की मौत हो गई। जबकी बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, चित्रकूटSat, 23 Aug 2025 09:34 PM
यूपी के चित्रकूट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पति के गुटखा न लाने पर नाराज बीवी ने तीन बच्चों संग जहर खा लिया। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन में चारों को लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां इलाज के दौरान महिला और दो बेटियों की मौत हो गई। जबकी बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

ये घटना मारकुंडी थाना क्षेत्र के इटनां डुडैला गांव का है। बब्बू यादव गांव के छोटू द्विवेदी की जीप चलाता है। बब्बू ने बताया कि उसकी 36 वर्षीया पत्नी ज्योति यादव गुटखा खाती थी। उसने गुटखा मंगवाया था, लेकिन वह लाना भूल गया। इसी बात पर उसका पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद वह काम पर चला गया। शाम को लौटा तो दोनों बेटियां छह वर्षीय चंद्रमा, तीन वर्षीय बुलबुल, पांच वर्षीय बेटा दीपचंद्र और ज्योति अचेत पड़े थे। आनन-फानन वह तीनों को जीप से लेकर एमपी की मझगवां सीएचसी गया। बुलबुल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी व दो बच्चों को सतना रेफर कर दिया।

सतना के अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी ज्योति व बेटी चंद्रमा ने भी दम तोड़ दिया। बेटे दीपचंद्र का इलाज चल रहा है। बब्बू के अनुसार डॉक्टरों ने जहर से मौत होने की बात कही है। सूचना पर एसपी अरुण कुमार सिंह व सीओ मऊ इटवां डुडैला पहुंचे। एसपी ने परिजनों और गांव के लोगों से जानकारी ली। सीओ के मुताबिक घरेलू विवाद में बच्चों को जहर देने और खुद भी खाने की बात सामने आई है।

बहराइच में प्रेमी-प्रेमिका ने खाया जहर

इससे पहले बहराइच जिले के फखरपुर इलाके के कुंडासर गांव में गुरुवार देर रात एक युवक ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इसके कुछ समय बाद ही गांव की एक विवाहित युवती ने भी जहर खा लिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

