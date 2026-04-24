दुल्हन को विदाई कराकर ले जा रहा था दूल्हा, तभी फिल्मी स्टाइल में प्रेमी ने मारी एंट्री, फिर...

यूपी में शादी की रस्म के बाद विदाई कराकर ले जाते समय दूल्हे की कार को दुल्हन के आशिक ने रोक दिया। सिरफिरे आशिक ने कार से दुल्हन को जबरिया ये कहते हुए उतार लिया कि दुल्हन उसकी प्रेमिका है। आखिर में दूल्हे को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उधर, गुरुवार को पंचायत भी बुलाई गई थी।

UP News: यूपी के अंबेडकर नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी की रस्म के बाद विदाई कराकर ले जाते समय दूल्हे की कार को दुल्हन के आशिक ने रोक दिया। सिरफिरे आशिक ने कार से दुल्हन को जबरिया ये कहते हुए उतार लिया कि दुल्हन उसकी प्रेमिका है। युवक के इस हरकत से वर और वधू पक्ष में हड़कंप मच गया। आखिर में दूल्हे को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उधर, गुरुवार को पंचायत भी बुलाई गई थी।

ये मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर रज्जीपुर का है। जहां बुधवार को अयोध्या जिले के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के नैपुरा (महबूबगंज) से बारात आई थी। रात में सकुशल विवाह संपन्न हुआ। गुरुवार सुबह हंसी खुशी दुल्हन की विदाई कराकर दूल्हा अपने गांव वापस जा रहा था कि गांव के बाहर नहर के पास दुल्हन का प्रेमी रण विजय ने अपने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ चार पहिया वाहन को रोक लिया और दुल्हन को गाड़ी से जबरिया यह कहते हुए उतार लिया कि दुल्हन उसकी प्रेमिका है और साक्ष्य के रूप में उसने अपने मोबाइल में सैकड़ों फोटो अपने और दुल्हन के दिखाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को थाने बुलाया।

गुरुवार को पूरे दिन चली पंचायत के बाद वर व वधू पक्ष के बीच समझौता हुआ कि शादी यहीं समाप्त समझी जाए जो भी लेनदेन दोनों पक्षों ने आपस में किया था वह वापस हो गया और वर पक्ष मायूस होकर अपने गांव लौट गया। वधू पक्ष के लोग दुल्हन को लेकर गांव चले गए। पुलिस ने प्रेमी रणविजय का चालान कर दिया। अलीगंज कोतवाल भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वर पक्ष व वधू पक्ष द्वारा थाने के बाहर आपस में समझौता कर लिया गया और लिखकर दे दिया गया कि वह लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। पुलिस ने प्रेमी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है।