डॉगी ने दिए पिल्ले तो मालिक ने पूरे गांव को दी बारहों संस्कार की दावत, महिलाओं ने गाए सोहर

संक्षेप: यूपी के हमीरपुर में पालतू डॉगी के पिल्लों के जन्म पर मालिक ने एक अनोखी रस्म निभाई। मालिक ने बारहों संस्कार कर पूरे गांव और रिश्तेदारों को दावत दी। इस दौरान महिलाओं ने सोहर गीत भी गया। वहीं, यह अनोखी दावत पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

यूपी के हमीरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पालतू डॉगी ने पांच पिल्लों को जन्म दिया तो उसके मालिक ने पिल्लों का भी बरहों संस्कार कराया। बाकायदा पूरे गांव और रिश्तेदारों को दावत दी। धूमधाम से लोग दावत में शरीक हुए। शुक्रवार की रात विदोखर पुरई गांव में यह दावत हुई।

गांव के रामबाबू सोनी ने अपनी पालतू डॉगी श्रीदेवी के बच्चे जन्मने की खुशी में धूमधाम से बारहों संस्कार का आयोजन किया और आस-पड़ोस व रिश्तेदारों की जमकर मेहमाननवाजी की। रामबाबू की पालतू डॉगी श्रीदेवी ने 12 दिन पहले पांच पिल्लों को जन्म दिया था। शुक्रवार की शाम बारहों संस्कार की दावत दी। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया। ढोल-नगाड़ों के साथ बारहों संस्कार की रस्में पूरी की गईं। मौके पर महिलाओं ने पारंपरिक सोहर गीत गाते हुए ढोल-बाजे की थाप पर जमकर थिरककर माहौल को उत्साह से भर दिया।

मेहमानों के लिए चाय-नाश्ते के साथ स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसका लोगों ने आनंद लिया। रामबाबू ने मेहमाननवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पालतू डॉगी के बच्चों के जन्म पर इस तरह किया गया बारहों संस्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है।