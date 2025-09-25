When surrounded by up police, lover first shot his minor girlfriend to death and then shot himself in bulandshahar पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने पहले नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को भी उड़ाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsWhen surrounded by up police, lover first shot his minor girlfriend to death and then shot himself in bulandshahar

पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने पहले नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को भी उड़ाया

यूपी के बुलंदशहर में पुलिस से घिरने के फरार प्रेमी ने पहले नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या कर दी। इसके बाद खुद पर भी गोली दाग ली। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:52 AM
यूपी के बुलंदशहर में डिबाई कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला सराय किशन चंद में किराए पर रह रहे एक प्रेमी पुलिस से घिरता देख पहले नाबालिग प्रेमिका की गोली मार कर हत्या कर दी फिर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार लगभग 3:30 बजे की बताई जा रही है। प्रेमी-प्रेमिका 20 सितंबर से फरार चल रहे थे। प्रेमिका 15 वर्ष की नाबालिग तथा प्रेमी 25 वर्ष का बताया जा रहा है। एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बताया जा रहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार निवासी 15 वर्षीय किशोरी और प्रेमी उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी प्रिंस पुत्र बबलू 20 सितंबर से फरार चल रहे थे। किशोरी के परिजनों ने थाना छपार में मुकदमा पंजीकृत कराया था। प्रेमी-प्रेमिका 22 सितंबर से कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला सरायकिशन चंद निवासी नरेंद्र सिंह के मकान में मधुमक्खी पालन कारोबार का हवाला देकर किराए पर रह रहे थे।

प्रेमिका के फूफा को यहां रहने की भनक मिली तो वह बुधवार रात मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ प्रेमी प्रेमिका को पकड़ने के लिए डिबाई पहुंच गए। पुलिस द्वारा दरवाजा खटखटाने पर प्रेमी युगल ने पुलिस से बचने के लिए पड़ोस की छतों पर कूदते हुए फरार होने का प्रयास किया। पुलिस से अपने आप को घिरता देख प्रेमी ने तमंचे से पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा तथा दो कारतूस के खोखा बरामद किया। फॉरेंसिक टीम ने घटना से संबंधित सबूत्र एकत्र किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रेमी युगल के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्ट्या में प्रतीत होता है कि पहले प्रेमिका के सिर में गोली मारी है उसके बाद अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

