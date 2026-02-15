Hindustan Hindi News
धूपबत्ती जलाने से रोका तो भड़क गए कांवड़िए, पेट्रोल पंप संचालक के बेटे को लात-घूंसों से धुना

Feb 15, 2026 06:18 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
बिजनौर के नगीना क्षेत्र में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। पेट्रोल पंप पर कांवड़ियो को धूपबत्ती जलाने से रोका गया तो वह भड़क गए। इसके बाद कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप संचालक के बेटे की पिटाई कर दी।

बिजनौर के नगीना क्षेत्र में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। पेट्रोल पंप पर कांवड़ियो को धूपबत्ती जलाने से रोका गया तो वह भड़क गए। इसके बाद कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप संचालक के बेटे की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रविवार को सोशल मीडिया पर चार मिनट 21 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें काफी संख्या में कांवड़िये एक युवक को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो नगीना-नजीबाबाद मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। यह घटना 10 फरवरी की बताई जा रही है। पहले की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में काफी संख्या में कांवड़िये एक युवक को घेरकर पीट रहे है। युवक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। आसपास मौजूद लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी युवक को भीड़ से बचाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भीड़ काफी उग्र नजर आ रही है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण दिख रही है।

पेट्रोल पंप मालिक का बेटा बताया जा रहा युवक

जानकारी के अनुसार पिटने वाला युवक पेट्रोल पंप मालिक दिग्विजय सिंह का पुत्र सनी चौधरी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर कांवड़ियों के लिए सेवा की जा रही थी। इस दौरान कुछ कांवड़िये अपनी कांवड़ पर धूपबत्ती जलाने लगे। अनहोनी की आशंका के चलते पंप पर मौजूद सनी चौधरी ने ऐसा न करने को कहा। जिस पर कांवडिये भड़क गए और सनी चौधरी पर आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी।

मौके पर मची रही अफरा-तफरी

कांवड़ियों के उग्र्ररूप धारण करने पर मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जिस पर पेट्रोल पंप के आसपास भारी भीड़ जमा रही। इस दौरान काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहा। सीओ नगीना अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया, वायरल वीडियो 5 दिन पुराना है। जो बुंदकी मार्ग पर चौधरी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ कहासुनी का है। उस में किसी भी प्रकार से कांवड़ खंड़ित करने का मामला नहीं है। कांवड़ियों को समझा-बुझाकर भेज दिया गया था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

अमरोहा में चकरोड के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट

वहीं दूसरी ओर अमरोहा में चकरोड के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना तीन दिन पुरानी बताई जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव कटाई निवासी आस मोहम्मद व उसके भाई मोहम्मद फराज के बीच खेत की चकरोड को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि तीन दिन पहले दोनों भाईयों के बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, किसी तरह विवाद शांत कराया।

