बेटा दुबई कमाने गया तो बहू ने बना लिए नाजायज संबंध, रोड़ा बने ससुर का कराया कत्ल

बेटा दुबई कमाने गया तो बहू ने बना लिए नाजायज संबंध, रोड़ा बने ससुर का कराया कत्ल

मृतक की पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मठमुहम्मदपुर के पास मौजूद हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने मृतक की बहू, उसके प्रेमी राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन और उसके दो साथियों सुधीर राजभर उर्फ दीपू व छट्ठू राजभर उर्फ रोहित को गिरफ्तार कर लिया।

Feb 04, 2026 08:24 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मऊ
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक बहू का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। यहां फल विक्रेता हत्याकांड को लेकर पिछले कुछ दिनों से पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी थी। बुधवार को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में मृतक की बहू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल चाकू, तीन मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पति के दुबई कमाने जाने के बाद पत्नी ने गांव के ही एक शख्स से नाजायज संबंध कायम कर लिए। इन्हीं संबंधों में रोड़ा बनने बनने पर उसने ससुर की हत्या कर दी।

सरायलखंसी थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव निवासी 54 वर्षीय सुबच्चन राजभर ठेले पर फल बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। एक फरवरी को उनका शव चोरपाखुर्द के गरथौली गांव स्थित बगीचे में मिला था। गले पर धारदार हथियार के निशान थे। मामले में मृतक की पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मठमुहम्मदपुर के पास मौजूद हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने मृतक की बहू, उसके प्रेमी राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन और उसके दो साथियों सुधीर राजभर उर्फ दीपू व छट्ठू राजभर उर्फ रोहित को गिरफ्तार कर लिया।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि सुबच्चन का बेटा दो साल से दुबई में मजदूरी करता है। इसी दौरान उसकी पत्नी का राममिलन से प्रेम संबंध हो गया। पूछताछ में सामने आया कि बहू ने अपने प्रेमी से ससुर पर गलत नीयत और मारपीट का आरोप लगाया था।

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि नाजायज संबंधों में रोड़ा बनने पर बहू ने ससुर के खिलाफ साजिश रची। इसके बाद प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाय। आरोपियों ने स्वीकार किया कि एक फरवरी की रात सुबच्चन को शराब पिलाई गई और नशे की हालत में बगीचे में ले जाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना के खुलासे से ग्रामीण सन्न रह गए।

