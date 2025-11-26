बेटा कमरे में गया तो उड़ गए होश, जमीन पर खून से लथपथ मिला पिता का शव

संक्षेप: बस्ती में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा डंडा बरामद किया है।

यूपी के बस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां हर्रैया कस्बा स्थित आसरा आवास कॉलोनी में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा डंडा बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि उसी डंडे से प्रहार कर युवक की हत्या की गई।

आसरा आवास कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल गुप्ता का 32 साल का बेटा रवि गुप्ता अयोध्या में मजदूरी करता था। वह सोमवार को घर लौटा था। मंगलवार की रात में भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। बुधवार की सुबह 10 बजे तक रवि सोकर नहीं उठा तो उसका बेटा अंशु उसे बुलाने उसके कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा खुला था। अंशु ने जैसे ही दरवाजा खोला, चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर परिवार के सदस्यों के साथ ही आसपास के लोग भी दौड़कर पहुंच गए। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। जमीन पर रवि का खून में सना शव पड़ा था। उसके सिर और चेहरे पर चोट लगी थी। अंशू की दादी मंजू देवी दौड़ते हुए पहुंचीं। बेटे रवि का शव देखकर दहाड़े मारकर रोने लगीं। इस दौरान किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी।