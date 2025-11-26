Hindustan Hindi News
बेटा कमरे में गया तो उड़ गए होश, जमीन पर खून से लथपथ मिला पिता का शव

संक्षेप:

बस्ती में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा डंडा बरामद किया है। 

Wed, 26 Nov 2025 07:16 PM
यूपी के बस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां हर्रैया कस्बा स्थित आसरा आवास कॉलोनी में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा डंडा बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि उसी डंडे से प्रहार कर युवक की हत्या की गई।

आसरा आवास कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल गुप्ता का 32 साल का बेटा रवि गुप्ता अयोध्या में मजदूरी करता था। वह सोमवार को घर लौटा था। मंगलवार की रात में भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। बुधवार की सुबह 10 बजे तक रवि सोकर नहीं उठा तो उसका बेटा अंशु उसे बुलाने उसके कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा खुला था। अंशु ने जैसे ही दरवाजा खोला, चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर परिवार के सदस्यों के साथ ही आसपास के लोग भी दौड़कर पहुंच गए। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। जमीन पर रवि का खून में सना शव पड़ा था। उसके सिर और चेहरे पर चोट लगी थी। अंशू की दादी मंजू देवी दौड़ते हुए पहुंचीं। बेटे रवि का शव देखकर दहाड़े मारकर रोने लगीं। इस दौरान किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

हर्रैया थानाध्यक्ष तहसीलदार सिंह और सीओ संजय सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने अपने स्तर से जांच की। मौके से खून में सना लकड़ी का डंडा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रवि के छोटे भाई आलोक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रवि चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी पत्नी दो साल से बच्चे के साथ लुधियाना में रह रही है। रवि के दो अन्य भाई गोरखपुर में रहकर मजदूरी करते हैं। मां मंजू देवी दुकान चलाकर परिवार का पेट पालती हैं। पिता कन्हैया लाल लंबे समय से परिवार से दूर रहते हैं। इस सम्बंध में सीओ संजय सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

