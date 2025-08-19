When she was not afraid extortion she distribute obscene booklets Akhilesh Dubey neighbor woman came forward यातना...रंगदारी से नहीं डरी तो बांटीं अश्लील बुकलेट, अखिलेश दुबे की पड़ोसी महिला सामने आई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यातना...रंगदारी से नहीं डरी तो बांटीं अश्लील बुकलेट, अखिलेश दुबे की पड़ोसी महिला सामने आई

कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे लगातार शिकंजे में फंसता जा रहा है। अब एक नई शिकायत सामने आई है। इस बार शिकायत वकील अखिलेश की पड़ोसी महिला ने की है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरTue, 19 Aug 2025 11:24 AM
कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे लगातार शिकंजे में फंसता जा रहा है। अब एक नई शिकायत सामने आई है। इस बार शिकायत वकील अखिलेश की पड़ोसी महिला ने की है। पड़ोसी महिला ने पुलिस कमिश्नर को कुछ प्रमाणों के साथ प्रार्थनापत्र दिया है, जिसकी तफसील डराने वाली है। महिला का कहना है कि वह एक होटल में पार्टनर थी। होटल पर कब्जा करने की कोशिश में अखिलेश ने उस पर बेइंतहा जुल्म ढाए। मार-पीट की। गुर्गों से लूटपाट कराई। रंगदारी मांगी। जान से मारने की धमकी दी। पार्टनर भाग गए लेकिन मैं नहीं डरी तो एक अश्लील बुकलेट बांट कर मेरा चरित्र हनन किया। तब पुलिस उसके प्रभाव में थी। अब इंसाफ मिलने की आस जगी है तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराने को शिकायत की है।

महिला ने कहा कि अखिलेश पुरुषों को हत्या की धमकी, फर्जी रेप दर्ज करा कर दबाव में लेता था। मुझे डराने के लिए उसने अलग ही चाल चली थी। मामला 15 साल पुराना है। ऑपरेशन महाकाल शुरू होने के बाद मुझे हिम्मत मिली तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। महिला के मुताबिक बारादेवी चौराहे पर 15 साल पहले आलीशान होटल क्लासिक कांटिनेंटल में वह पार्टनर थी और होटल की संचालन व्यवस्था देखती थी। वह अखिलेश की पड़ोसी भी है। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार को दी तहरीर में उसने कहा है कि अखिलेश इलाके का भूमाफिया है। उसका क्षेत्र में दबदबा है। घटना जनवरी 2010 की है। अखिलेश अपने कर्मचारी लाल कॉलोनी निवासी अजय निगम व उसके भाई अनुज और चार अन्य लोगों के साथ होटल परिसर में आया।

अपनी दादागीरी से उसने अहसास कराया कि वह बड़ा माफिया है। उसने दो लाख रुपये हर महीने रंगदारी देने की धमकी दी। होटल लोन पर था और नए प्रतिष्ठान को चलने में कुछ समय लगता है तो उसी समय रंगदारी देने से मना कर दिया। मना करते ही सभी लोगों ने मिलकर मुझे लात-घूंसों से पीटा और सोने की चेन और कंगन छीन लिए। अखिलेश और अन्य लोग, जिनके पास असलहे थे, उन्होंने होटल के कर्मचारियों को डरा-धमकाकर भगा दिया। महिला ने बताया कि इतना सब होने के बाद भी हिम्मत दिखाई तो आरोपी दराज से 1.20 लाख रुपये निकालकर भाग गए। महिला का आरोप है कि अखिलेश ने गालियां दीं और हर महीने पैसे न पहुंचाने पर शहर में बदनाम करने की धमकी देकर चला गया।

घटना के छह महीने बाद मैं गुमटी नंबर पांच स्थित बैंक से रुपये निकालने पहुंची तो बैंक मैनेजर ने मुझे एक बुकलेट दी। देखकर मैं दंग रह गई। उसमें मेरे बारे में बेहद गंदी भाषा में झूठ छपा था। मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाई गई थीं। इस पर मेरे पति व परिवार के लोग अखिलेश दुबे से बात करने उसके कार्यालय पहुंचे तो उसने बंदूक तान दी। परिवार को दो साल तक परेशान किया। बाद में अखिलेश दुबे ने मेरे बारे में बनवाई अश्लील बुकलेट तमाम बैंकों व वित्तीय संस्थानों और घर के आसपास बंटवा दी।

सुप्रीम कोर्ट की धमकी दी तब पीछे हटा अखिलेश

महिला ने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगने की धमी दी जिसके बाद अखिलेश दुबे और उसके गुर्गे डरकर पीछे हटे। बताया कि उनकी दूसरी पार्टनर ने खुद को होटल कारोबार से अलग कर लिया इसके साथ ही तीसरा पार्टनर भी शहर छोड़ चला गया और वह अलग-थलग पड़ गई। लोन नहीं चुकाई जा सकी तो होटल नीलाम हो गया। पीड़िता का आरोप है कि इतना सब होने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। तत्कालीन एसपी सिटी और तत्कालीन बाबूपुरवा क्षेत्राधिकारी से पास भी वह पहुंची लेकिन दोनों ने उनकी एक न सुनी। दोनों \अधिकारी अखिलेश दुबे के दरबार में हाजिरी लगाते थे।

शादी तुड़वाने की कोशिश भी की

महिला का आरोप है कि वर्ष 2011 में उनकी शादी तय हुई। अखिलेश ने शादी तुड़वाने की कोशिश की। अपने दरबारी इंस्पेक्टर से फेरों से पहले मुझे अगवा कराने की भी कोशिश की। आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर मंडप तक पहुंच गया जिससे माता-पिता और परिजन सहम गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पति को विश्वास में लेकर मोर्चा ले लिया। उनके तेवर देखकर इंस्पेक्टर पीछे हट गया। महिला ने बताया कि सोमवार को उन्होंने सभी साक्ष्यों के साथ पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है।

स्टॉफ ऑफिसर पुलिस आयुक्त राजेश पांडेय ने बताया, महिला ने अखिलेश दुबे के खिलाफ मारपीट, लूट, छिनैती, जान से मारने की धमकी, रंगदारी, महिला के चरित्र हनन के लिए अश्लील बुकलेट बांटने की शिकायत की है। तमाम साक्ष्य भी मुहैया कराए हैं। एसआईटी इनकी जांच कर रही है। रिपोर्ट मिलते ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।

