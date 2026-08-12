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बातचीत बंद कर दी तो पीछे ही पड़ गया लड़का, बाप के सामने ही लड़की को जड़े कई थप्पड़

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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बातचीत बंद करने पर लड़का लड़की के पीछे ही पड़ गया। जबरन संबंध बनाए रखने की जिद पर अड़े लड़के ने लड़की को कई थप्पड़ जड़ दिए। लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस से की।

बातचीत बंद कर दी तो पीछे ही पड़ गया लड़का, बाप के सामने ही लड़की को जड़े कई थप्पड़
एक लड़की के बातचीत बंद करने पर लड़का पीछे ही पड़ गया। बाप के सामने ही लड़की को कई थप्पड़ जड़ दिए।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक लड़की के बातचीत बंद करने पर लड़का उसके पीछे ही पड़ गया। स्थानीय एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती अपने बाबा को देखने आई लड़की को लड़के ने कई थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान लड़की के पिता और परिजन वहां मौजूद थे। इससे आहत पिता ने अपनी बेटी को लेकर सोमवार की शाम थाना हैदरगढ़ आए। पुलिस से शिकायत की। यह वही लड़का था जिससे लड़की की पहले बातचीत होती थी।

पुलिस को बताया कि उसकी बेटी गैर प्रांत में एक बड़े शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ही एक अन्य गांव का युवक भी उसी शहर में पढ़ाई करता है। बेटी ने बताया कि पहले उससे बातचीत होती थी। लेकिन बीते दो साल से उसने युवक से बातचीत बंद कर दी। कई महीनों से युवक उसके पीछे पड़ा है। जबरन प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए अपराधिक कृत्य कर रहा है। बेटी ने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी फोटो एडिट कर अश्लील तरीके से तैयार कर वायरल करता रहता है। अपनी शिक्षा पूरी करने पर लक्ष्य केंद्रित रहने के कारण लगातार वह अपमान सहन करती आ रही है।

जान से मार डालने की धमकी

बताया कि बाबा की तबियत खराब होने की सूचना पर गांव आई है। मंगलवार की शाम अपने बाबा को देखने हैदरगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल गई थी। पिता व घर की महिलाएं भी अस्पताल में मौजूद थे। इसी समय अचानक आए आरोपी युवक ने पीछे से उसके बाल पकड़ कर कई थप्पड़ जड़ दिए। परिजनों के सामने जान से मार डालने की धमकी देकर चला गया।

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पुलिस ने आरोपी युवक के गांव छापा मारा

पीड़ित बेटी व उसके पिता की व्यथा सुनने के बाद थाने में मौजूद दीवान ने उनसे कहा कि यह मामला केवल मारपीट का है। पीड़ित बेटी व उसके पिता ने बताया कि दीवान ने बोलकर अपने ढंग से तहरीर लिखाई। इस संबंध में कोतवाल अनिल कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामला दूसरे शहर का है। पहले दोनों में बातचीत होती थी। बताया यहां युवक ने उसकी पिटाई की है। यह सही है। पुलिस ने आरोपी युवक के गांव छापा मारा। उसके घर में ताला लगा है। बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकोलीगल के लिए सीएचसी भेजा जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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