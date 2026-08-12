बातचीत बंद कर दी तो पीछे ही पड़ गया लड़का, बाप के सामने ही लड़की को जड़े कई थप्पड़
बातचीत बंद करने पर लड़का लड़की के पीछे ही पड़ गया। जबरन संबंध बनाए रखने की जिद पर अड़े लड़के ने लड़की को कई थप्पड़ जड़ दिए। लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक लड़की के बातचीत बंद करने पर लड़का उसके पीछे ही पड़ गया। स्थानीय एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती अपने बाबा को देखने आई लड़की को लड़के ने कई थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान लड़की के पिता और परिजन वहां मौजूद थे। इससे आहत पिता ने अपनी बेटी को लेकर सोमवार की शाम थाना हैदरगढ़ आए। पुलिस से शिकायत की। यह वही लड़का था जिससे लड़की की पहले बातचीत होती थी।
पुलिस को बताया कि उसकी बेटी गैर प्रांत में एक बड़े शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ही एक अन्य गांव का युवक भी उसी शहर में पढ़ाई करता है। बेटी ने बताया कि पहले उससे बातचीत होती थी। लेकिन बीते दो साल से उसने युवक से बातचीत बंद कर दी। कई महीनों से युवक उसके पीछे पड़ा है। जबरन प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए अपराधिक कृत्य कर रहा है। बेटी ने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी फोटो एडिट कर अश्लील तरीके से तैयार कर वायरल करता रहता है। अपनी शिक्षा पूरी करने पर लक्ष्य केंद्रित रहने के कारण लगातार वह अपमान सहन करती आ रही है।
जान से मार डालने की धमकी
बताया कि बाबा की तबियत खराब होने की सूचना पर गांव आई है। मंगलवार की शाम अपने बाबा को देखने हैदरगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल गई थी। पिता व घर की महिलाएं भी अस्पताल में मौजूद थे। इसी समय अचानक आए आरोपी युवक ने पीछे से उसके बाल पकड़ कर कई थप्पड़ जड़ दिए। परिजनों के सामने जान से मार डालने की धमकी देकर चला गया।
पुलिस ने आरोपी युवक के गांव छापा मारा
पीड़ित बेटी व उसके पिता की व्यथा सुनने के बाद थाने में मौजूद दीवान ने उनसे कहा कि यह मामला केवल मारपीट का है। पीड़ित बेटी व उसके पिता ने बताया कि दीवान ने बोलकर अपने ढंग से तहरीर लिखाई। इस संबंध में कोतवाल अनिल कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामला दूसरे शहर का है। पहले दोनों में बातचीत होती थी। बताया यहां युवक ने उसकी पिटाई की है। यह सही है। पुलिस ने आरोपी युवक के गांव छापा मारा। उसके घर में ताला लगा है। बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकोलीगल के लिए सीएचसी भेजा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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