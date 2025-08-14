When protest that was going on for 14 days turned into hunger strike AMU had to accept the demands 14 दिनों से जारी प्रदर्शन आमरण अनशन में बदलते ही एएमयू इंतजामिया झुका, छात्रों की मांगे मानीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
14 दिनों से जारी प्रदर्शन आमरण अनशन में बदलते ही एएमयू इंतजामिया झुका, छात्रों की मांगे मानीं

फीस वृद्धि और छात्राओं से अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग के सामने एएमयू इंतजामिया झुक गया। इंतजामिया ने छात्रों की मांगों को मान लिया है। वहीं अभद्रता पर दो डिप्टी प्रॉक्टर और दो सहायक प्रॉक्टर का इस्तीफा भी हो गया है।

Pawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, संभलThu, 14 Aug 2025 09:07 PM
14 दिनों से जारी प्रदर्शन आमरण अनशन में बदलते ही एएमयू इंतजामिया झुका, छात्रों की मांगे मानीं

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि और छात्राओं से अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग के सामने एएमयू इंतजामिया झुक गया। इंतजामिया ने छात्रों की मांगों को मान लिया है। वहीं अभद्रता पर दो डिप्टी प्रॉक्टर और दो सहायक प्रॉक्टर का इस्तीफा भी हो गया है।

गत 14 दिनों से एएमयू कंटीन्यूइंगिंग द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ धरना-प्रदर्शन दे रह हैं। इस दौरान अलग अलग फैकल्टी के छात्रों ने विरोध मार्च निकाल विरोध जताया। छात्रों के प्रदर्शन को कई सांसद, कई दलों ने भी समर्थन दिया। नौ अगस्त को डक प्वाइंट से विरोध मार्च निकालकर छात्र छात्राएं बाब-ए-सैयद गेट पर विरोध-प्रदर्शन किया। कुछ छात्राएं धरने पर बैठ गई, जिस पर प्रॉक्टोरियल टीम द्वारा अभद्रता करते हुए जबरन हटाने का प्रयास किया गया था। जिसके बाद छात्र एएमयू प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन गुरुवार को एएमयू के दो डिप्टी प्रॉक्टर और दो सहायक प्रॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। जिसे एएमयू वीसी प्रो. नईमा खातून और प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली द्वारा स्वीकार कर लिया है। वहीं छात्रों को 20 फीसदी से अधिक फीस वृद्धि नहीं करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं संयुक्त रजिस्ट्रार ने एएमयू छात्र संघ चुनाव को भी सही समय पर कराने का आश्वासन दिया है।

इस्तीफा देने वाले यह रहे अधिकारी

एएमयू डिप्टी प्रॉ. पद से प्रो. एस अली नवाज जैदी विधि विभाग, प्रो. मो. आसिफ अर्थशास्त्र विभाग, सहायक प्रॉक्टर पद से डॉ. अनवर अहमद, डॉ. इमरान अहमद उस्मानी एएमयू गर्ल्स स्कूल ने इस्तीफा दिया है। एमआईसी पीआरओ प्रो. विभा शर्मा ने बताया डिप्टी प्रॉक्टर और सहायक प्रॉक्टर समेत चार लोगों का इस्तीफा स्वीकार किया गया है।

14 दिनों से जारी प्रदर्शन आमरण अनशन में तब्दील

एएमयू में फीस वृद्धि, छात्राओं के खिलाफ अभद्रता और एएमयू छात्र संघ बहाल करने को लेकर 14 दिनों से जारी धरना-प्रदर्शन आमरण अनशन में तब्दील हो गया। देर शाम छात्र मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। हालांकि पुलिस बल उन्हें हटाने की कोशिश की पर नहीं हटे।

एएमयू में गुरुवार को छात्रों अलग अलग फैकल्टी से कक्षाओं का बहिष्कार विरोध मार्च निकाला। डक प्वाइंट से लेकर बाब-ए-सैयद तक छात्रों ने विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने वीसी और प्रॉक्टर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकर रहेंगे आजादी के नारे भी कैंपस में गूंजता रहा। छात्रों ने बाब ए सैयद पर वीसी को बुलाने की मांग को आमरण अनशन की चेतावनी जारी की थी। देर शाम तक वीसी न आने पर लॉ छात्र समेत कई छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए। हाथ में तिरंगा लिए छात्र इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की पर नहीं हटे। देर रात तक छात्र बाब ए सैयद पर बैठे रहे। इस दौरान भारी सुरक्षा बल और प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर मौजूद रही।

फीस वृद्धि 20 प्रतिशत तक सीमित

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई फीस वृद्धि को लेकर जारी छात्र विरोध के जवाब में, एएमयू की अकादमिक काउंसिल विशेष ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से सिफारिशें मंजूर कीं। जिनके तहत कंटीन्यूइंग छात्रों के लिए फीस वृद्धि को अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित करने और सहायतात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया गया। कुलपति प्रोफेसर नइमा खातून की अध्यक्षता में हुई बैठक में फीस वृद्धि संबंधी छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि कंटीन्यूइंग छात्रों के लिए फीस में वृद्धि पिछले शैक्षणिक सत्र की दरों से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। परिषद ने विशेष सहायतात्मक कदमों की भी सिफारिश की, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए फीस में रियायतें और किस्तों में भुगतान की सुविधा शामिल है। विश्वविद्यालय संसाधन जुटाने के वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करेगा। एएमयू छात्र संघ (एएमयूएसयू) के चुनाव, लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त समय पर आयोजित किए जाएंगे।

