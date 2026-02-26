मईनुद्दीन कांवड़ लाया तो बेटे को पीटा, मस्जिद में आने का विरोध; पुलिस ने पीड़ितों पर ही केस दर्ज किया

हापुड़ के हाफिजपुर के हरसिंहपुर में मुस्लिम व्यक्ति द्वारा कांवड़ लाने पर विवाद हो गया। बेटे से मारपीट का आरोप है। पुलिस पर उलटा कार्रवाई करने का भी आरोप लगा। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं।

हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर में धार्मिक आस्था से जुड़ा एक मामला अब विवाद और तनाव का कारण बन गया है। गांव निवासी मईनुद्दीन का आरोप है कि महाशिवरात्रि पर हरिद्वार से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक (कांवड़) करने के बाद उन्हें और उनके परिवार को सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।मईनुद्दीन ने बताया कि उनके परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री दिव्यांग थे। उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि यदि उनके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो वह हरिद्वार से जल लाकर गांव के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

बच्चों के लिए मांगी थी मन्नत, कांवड़े लेकर गया था उनका दावा है कि बच्चों की सेहत में सुधार होने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निर्णय लिया। इस संबंध में उन्होंने पहले ही ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद वह पैदल हरिद्वार गए और वहां से गंगाजल लेकर गांव लौटे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में जलाभिषेक किया गया, जहां ग्राम प्रधान सहित कई ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत भी किया।

कांवड़ लाने से नाराज लोगों ने धमकी दी हालांकि, मईनुद्दीन का आरोप है कि गांव के कुछ लोग इस कदम से नाराज हो गए। उनका कहना है कि इसके बाद से परिवार को सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। सोमवार रात उनका पुत्र फरदीन गांव की मस्जिद से नमाज अदा कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने नौशाद, समीर, रिहान और शोएब को हमलावर बताया है। आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर गांव के अन्य युवक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए।

मईनुद्दीन का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने घटना की शिकायत थाना हाफिजपुर पुलिस से की तो उलटा उनके पुत्र फरदीन और अनस के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया, जबकि नामजद आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस कार्रवाई से परिवार में नाराजगी है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस बुधवार को मईनुद्दीन ने पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हुई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।