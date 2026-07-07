Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हमले में घायल छात्र को वेंटिलेटर न मिला तो पुलिसवालों ने जुटाए रुपए, निजी अस्पताल में भर्ती कराया

Ajay Singh शिवम सिंह, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक पर मनबढ़ों ने कातिलाना हमला कर दिया। गश्त पर निकली पुलिस ने युवक को सड़क पर तड़पता देखा तो उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज में छात्र को वेंटिलेटर नहीं मिल सका। तब पुलिसवालों ने आपस में रुपए जुटाए और छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। 

हमले में घायल छात्र को वेंटिलेटर न मिला तो पुलिसवालों ने जुटाए रुपए, निजी अस्पताल में भर्ती कराया

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार की रात एक युवक पर कातिलाना हमले के बाद पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस घायल युवक को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची तो पता चला कि उसे वेंटिलेटर की जरूरत है लेकिन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है। इस स्थिति में छात्र की जान बचाने के लिए पुलिसवाले आगे आए। उन्होंने आपस में रुपए जुटाए और छात्र को एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया। छात्र की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस उस पर हमला करने वालों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। छात्र पर हमला क्यों हुआ? इसका भी पता लगाया जा रहा है।

घटना, गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के दाउदपुर की है। मिली जानकारी के अनुसार युवक पर मनबढ़ों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक सड़क किनारे तड़प रहा था। इसी दौरान गश्त पर निकली पुलिस ने उसे देखा तो लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंची। छात्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसे वेंटिलेटर की जरूरत थी लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने वेंटिलेटर खाली न होने की बात बताई। ऐसी स्थिति में छात्र की जान बचाने के लिए पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर मानवीयता का परिचय दिया। कैंट थाने के पुलिसवालों ने आपस में रुपए जुटाकर छात्र को तत्काल एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर छात्र का इलाज कर रहे हैं लेकिन उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:पुलिस और कई विभागों के कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी राहत, 50% तक बढ़ा भत्ता

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है छात्र

घायल की पहचान गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के पुरेरीपट्टी गांव के रहने वाले सोनू के रूप में हुई है। वह गोरखपुर शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत नाजुक थी और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में तत्काल वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो सका। इस बीच छात्र के परिवारीजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने जगह खाली न होने की जानकारी दी, जिससे परिवारीजनों की चिंता बढ़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।

ये भी पढ़ें:सड़क पर खून से लथपथ मिली मरीन इंजीनियर की लाश, हत्या या हादसा? उलझी गुत्थी
ये भी पढ़ें:गली-मोहल्ले का स्वाद अब मार्केट में, ODOC से पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगी पहचान
ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज, MBBS की होंगी 50 सीटें

हालात को देखते हुए कैंट पुलिस ने छात्र की जान बचाने के लिए खुद मानवीय पहल की। पुलिसकर्मियों ने आपस में सहयोग कर करीब 10 हजार रुपये जुटाए और सोनू को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। हालांकि उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उधर, पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घायल के होश में आने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश है या किसी अन्य विवाद में उस पर हमला किया गया है, इसकी जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up Police News UP Crime News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।