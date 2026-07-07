हमले में घायल छात्र को वेंटिलेटर न मिला तो पुलिसवालों ने जुटाए रुपए, निजी अस्पताल में भर्ती कराया

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक पर मनबढ़ों ने कातिलाना हमला कर दिया। गश्त पर निकली पुलिस ने युवक को सड़क पर तड़पता देखा तो उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज में छात्र को वेंटिलेटर नहीं मिल सका। तब पुलिसवालों ने आपस में रुपए जुटाए और छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार की रात एक युवक पर कातिलाना हमले के बाद पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस घायल युवक को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची तो पता चला कि उसे वेंटिलेटर की जरूरत है लेकिन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है। इस स्थिति में छात्र की जान बचाने के लिए पुलिसवाले आगे आए। उन्होंने आपस में रुपए जुटाए और छात्र को एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया। छात्र की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस उस पर हमला करने वालों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। छात्र पर हमला क्यों हुआ? इसका भी पता लगाया जा रहा है।

घटना, गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के दाउदपुर की है। मिली जानकारी के अनुसार युवक पर मनबढ़ों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक सड़क किनारे तड़प रहा था। इसी दौरान गश्त पर निकली पुलिस ने उसे देखा तो लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंची। छात्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसे वेंटिलेटर की जरूरत थी लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने वेंटिलेटर खाली न होने की बात बताई। ऐसी स्थिति में छात्र की जान बचाने के लिए पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर मानवीयता का परिचय दिया। कैंट थाने के पुलिसवालों ने आपस में रुपए जुटाकर छात्र को तत्काल एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर छात्र का इलाज कर रहे हैं लेकिन उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है छात्र घायल की पहचान गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के पुरेरीपट्टी गांव के रहने वाले सोनू के रूप में हुई है। वह गोरखपुर शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत नाजुक थी और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में तत्काल वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो सका। इस बीच छात्र के परिवारीजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने जगह खाली न होने की जानकारी दी, जिससे परिवारीजनों की चिंता बढ़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।