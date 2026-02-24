Hindustan Hindi News
पति की नौकरी गई तो सातवें आसमान पर पहुंचा पत्नी का गुस्सा, अधिकारी को सरेआम पीटा

Feb 24, 2026 07:22 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बलरामपुर
महिला का आरोप था कि जेई ने उसके लाइनमैन पति को नौकरी से निकाल दिया। उसके चार छोटे बच्चे हैं। पति की नौकरी जाने के कारण उसका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। लोग बताते हैं कि पहले महिला ने जेई से पति को दोबारा काम पर रखने की मांग की। जब वह नहीं माने तो महिला उनकी कॉलर पकड़कर हमलावर हो गई।

पति की नौकरी गई तो सातवें आसमान पर पहुंचा पत्नी का गुस्सा, अधिकारी को सरेआम पीटा

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक अजीबो गरीब नजारा देखने को मिला है। यहां एक शख्स की नौकरी जाने पर उसकी पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने पति के अधिकारी को सरेआम पीट दिया। मामला बिजली विभाग से जुड़ा है। पति को नौकरी से निकाले जाने से आक्रोशित लाइनमैन की पत्नी ने अवर अभियंता को पंचायत भवन में घुसकर सरेआम पीटा। महिला ने अपने दांत से कई जगहों पर जेई को काटकर घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो की पुष्टि ‘लाइव हिंदुस्तान’ नहीं करता है। जेई और महिला दोनों की तरफ से कोतवाली हर्रैया सतघरवा में तहरीर दी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन की, जिसमें प्रथम दृष्टया जेई की पिटाई करने वाली महिला को दोषी पाया गया है। इसी आधार पर उसके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

मामला थाना हर्रैया क्षेत्र का है। बताया जाता है कि सोमवार देर शाम हर्रैया सतघरवा क्षेत्र के बिजली विभाग में तैनात संविदा लाइनमैन मिश्रीलाल की पत्नी चौधरीडीह स्थित पंचायत भवन में पहुंची। यहां पर बिजली विभाग के अवर अभियंता अजीत कुमार सिंह बैठे हुए थे। महिला का आरोप था कि जेई ने उसके लाइनमैन पति मिश्रीलाल को नौकरी से निकाल दिया। उसके चार छोटे बच्चे हैं। पति की नौकरी जाने के कारण उसका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। लोग बताते हैं कि पहले महिला ने जेई से पति को दोबारा काम पर रखने की मांग की लेकिन जब वह नहीं माने तो महिला उनकी कॉलर पकड़कर हमलावर हो गई। महिला ने जेई अजीत कुमार सिंह के साथ मारपीट की। दांत से उन्हें कई जगहों पर काटा, जिसमें वह घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने बीच बराव कराते हुए इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही बिजली विभाग मे भी हड़कंप मच गया।

जेई अजीत कुमार सिंह ने कोतवाली हर्रैया सतघरवा में तहरीर देकर महिला के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की छानबीन की। थाना हर्रैया के प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच के बाद प्रथम द्ष्टया लाइनमैन की पत्नी सुमन पूरे प्रकरण में दोषी पाई गई है। उसके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लाइनमैन का आरोप: एक साल से परेशान कर रहे थे जेई

लाइनमैन मिश्रीलाल का आरोप है कि जेई अजीत कुमार सिंह पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहे थे। पूरा काम लेने के बाद महीने के मानदेय में कटौती कर देते थे। पूरी उपस्थिति दर्ज नहीं करते थे। लाइनमैन का आरोप है कि वह दिनरात उपस्थित रहकर अपनी ड्यूटी करता था। पिछले दिसम्बर महीने में जेई ने दस दिन का वेतन काट लिया था। इसके अलावा छह महीनों में उसे पूरा मानदेय नहीं दिया गया। वही पूछने के लिए उसकी पत्नी सुमन जेई से मिलने गई थी जिसे जेई ने डांटकर भगा दिया। जब उसकी पत्नी पैरों पर गिरकर मिन्नतें करने लगी तो उसके साथ मारपीट की गई।

जेई बोले: लाइनमैन नहीं करता था काम इसलिए की गई कार्रवाई

जेई अजीत कुमार सिंह का कहना है कि लाइनमैन विभागीय कार्य नहीं करता था, जिससे काम प्रभावित हो रहा था। जब उसे कहीं काम करने के लिए भेजा जाता था तो वह बहानेबाजी करता था। विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण उसे करीब डेढ़ महीना पहले हटा दिया गया था। जेई ने कहा कि पिछले सोमवार को जब वह एसआईआर काम से ग्राम सचिवालय चौधरीडीह में बैठे थे इसी बीच लाइनमैन मिश्रीलाल की पत्नी सुमन उनके पास आई और वह अपने पति को हटाए जाने को लेकर उनसे बहस करने लगी। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों से बात करने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं मानी इस बीच उसने आक्रामक होकर उनका कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगी, जिसका वीडियो सामने है, उसे देखकर इसकी पुष्टि की जा सकती है।

