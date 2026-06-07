तबीयत खराब हुई तो बीमार को झाड़-फूंक वाले पर हुआ शक, चला दी गोली; तमंचे संग गिरफ्तार

गोरखपुर में अंधविश्वास के चलते एक युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार अजीज अहमद झाड़-फूंक का काम करता है।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के डोहरिया गांव में अंधविश्वास के चलते एक युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं। पुलिस का कहना है कि एक आरोपित को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है।

डोहरिया गांव के अजीज अहमद ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के दो भाइयों अब्दुल मुकीत उर्फ दरोगा तथा साजिद उर्फ इसराइल पुत्र जुम्मन ने नमाज से घर लौटते समय उसके ऊपर फायरिंग कर दी। सूचना पुलिस टीम पहुंची और मुख्य आरोपी अब्दुल मुकीत उर्फ दरोगा को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया है।

पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार अजीज अहमद झाड़-फूंक का काम करता है। आरोपी अब्दुल मुकीत और उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। आरोपी को शक था कि अजीज अहमद ने झाड़-फूंक करके उनको बीमार किया है। इसी संदेह में उसने अजीज अहमद पर फायर किया। गनीमत रही कि अजीज अहमद बाल-बाल बच गए।

घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना में दूसरे आरोपी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बरामद तमंचे को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है।

एक साल पहले भी शक में हुई थी एक तांत्रिक की हत्या बता दें कि करीब एक साल पहले यूपी के महराजगंज में भी एक तांत्रिक की हत्या शक में हुई थी। पिछले 20 मई को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए महराजगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आरोपित ने तांत्रिक की हत्या की थी। आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की पाइप भी बरामद कर ली गई है।