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तबीयत खराब हुई तो बीमार को झाड़-फूंक वाले पर हुआ शक, चला दी गोली; तमंचे संग गिरफ्तार

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में अंधविश्वास के चलते एक युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार अजीज अहमद झाड़-फूंक का काम करता है।

तबीयत खराब हुई तो बीमार को झाड़-फूंक वाले पर हुआ शक, चला दी गोली; तमंचे संग गिरफ्तार

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के डोहरिया गांव में अंधविश्वास के चलते एक युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं। पुलिस का कहना है कि एक आरोपित को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है।

डोहरिया गांव के अजीज अहमद ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के दो भाइयों अब्दुल मुकीत उर्फ दरोगा तथा साजिद उर्फ इसराइल पुत्र जुम्मन ने नमाज से घर लौटते समय उसके ऊपर फायरिंग कर दी। सूचना पुलिस टीम पहुंची और मुख्य आरोपी अब्दुल मुकीत उर्फ दरोगा को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया है।

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पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार अजीज अहमद झाड़-फूंक का काम करता है। आरोपी अब्दुल मुकीत और उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। आरोपी को शक था कि अजीज अहमद ने झाड़-फूंक करके उनको बीमार किया है। इसी संदेह में उसने अजीज अहमद पर फायर किया। गनीमत रही कि अजीज अहमद बाल-बाल बच गए।

घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना में दूसरे आरोपी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बरामद तमंचे को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है।

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एक साल पहले भी शक में हुई थी एक तांत्रिक की हत्या

बता दें कि करीब एक साल पहले यूपी के महराजगंज में भी एक तांत्रिक की हत्या शक में हुई थी। पिछले 20 मई को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए महराजगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आरोपित ने तांत्रिक की हत्या की थी। आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की पाइप भी बरामद कर ली गई है।

पुलिस कार्यालय के सभागार में बुधवार को एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने एएसपी सिद्धार्थ व सीओ सदर अंकुर कुमार गौतम के साथ तांत्रिक की मौत का खुलासा किया। बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पिपरा रसूलपुर निवासी रमाकान्त चौहान ओझैती व तंत्र-मंत्र का काम करते थे। आरोपित राघवेन्द्र सिंह के परिवार से उनका संपर्क था। जनवरी 2025 में रमाकान्त ने राघवेन्द्र से दो लाख रुपये उधार मांगे थे। रुपये न मिलने पर दोनों के बीच नाराजगी हो गई थी। रमाकांत ने कहा था कि पैसा नहीं देने पर तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी बीच शिवरात्रि के दिन राघवेन्द्र के बेटे ऋषभ सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोपित ने कई ज्योतिषियों व ओझाओं से पूछताछ की, जिसके बाद उसे विश्वास हो गया कि रमाकान्त ने तंत्र-मंत्र के जरिए उसके बेटे की जान ली है। इसी शक व बदले की भावना में उसने हत्या की योजना बनाई।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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