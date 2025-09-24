when his girlfriend didn t pick up the phone the boyfriend went straight to her in laws house and played a bloody game प्रेमिका ने फोन नहीं उठाया तो सीधे उसकी ससुराल में पहुंच गया प्रेमी, जमकर खेला खूनी खेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रेमिका ने फोन नहीं उठाया तो सीधे उसकी ससुराल में पहुंच गया प्रेमी, जमकर खेला खूनी खेल

प्रेमी ने प्रेमिका की ससुराल आकर चाकू से वारकर घायल कर दिया। वहीं अपने भी हाथ की नस काट लिया। प्रेमिका चीखते चिल्लाते हाइवे पुलिस चौकी की ओर भागी तो युवक भी उसके पीछे पीछे भागते हुए पुलिस चौकी आ गया। चौकी पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरWed, 24 Sep 2025 07:07 AM
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नगरपालिका क्षेत्र के एक वार्ड में मंगलवार को शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए युवक ने चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद खुद के हाथ की नस भी काट ली। खुद के शरीर पर चाकू से कई जगह वार कर लिया था। पुलिस ने घायल युवक और युवती को इलाज के लिए सीएचसी कसया पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पडरौना मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। युवती के दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए हैं।

प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका की ससुराल आकर चाकू से वारकर घायल कर दिया, तो वहीं अपने भी हाथ की नस काट लिया। प्रेमिका चीखते चिल्लाते हाइवे पुलिस चौकी की ओर भागी तो युवक भी उसके पीछे पीछे भागते हुए पुलिस चौकी आ गया। चौकी पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कटेया, गोपालगंज, बिहार निवासी कन्हैया कुमार (उम्र 35 वर्ष) सूरत में रहकर नौकरी करता है। उसे 14 साल पहले युवती से प्रेम हो गया। दोनों दूर के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करने को तैयार थे, लेकिन लड़की के परिजनों ने उसका विवाह दूसरी जगह कर दिया। विवाह हो जाने के बाद भी दोनों की आपस में बातचीत होती रही। कुछ दिनों से प्रेमिका उसका फोन नही उठा रही थी, जिसके चलते प्रेमी कन्हैया तिवारी सूरत से ट्रेन पकड़कर प्रेमिका से मिलने कुशीनगर आ गया।

मंगलवार को दोपहर में प्रेमी सीधे अपनी प्रेमिका की ससुराल कसया पहुंचा, जहां वह प्रेमिका से फोन नहीं उठाने का कारण पूछने लगा। युवती ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर प्रेमी ने यह कहते हुए कि उस पर चाकू से हमला कर दिया कि तुम मेरी नहीं तो तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। युवती के दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। खून से लथपथ चीखते चिल्लाते हुए युवती हाइवे पुलिस चौकी की ओर भागी। इस दौरान प्रेमी ने अपने भी दोनों हाथ की नसों को काट लिया और अपने शरीर में कई जगह चाकू से वार कर खुद को लहूलुहान कर लिया। इसके बाद प्रेमिका के पीछे पीछे भागते हुए पुलिस चौकी पहुंच गया। आनन फानन में चौकी प्रभारी विवेक पाण्डेय और पुलिस कर्मियों ने दुपट्टे से उनके जख्मी हिस्से को कस कर बांध दिया। उपचार हेतु सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पडरौना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

फूट-फूट कर रो रहा था युवक

युवक अपनी प्रेमिका के लिए फूट फूट कर रो रहा था। कह रहा था कि अगर मेरी नही हुई तो किसी की नहीं होगी। बच जाऊंगा तो अपने साथ तुम्हें भी मार दूंगा। उधर, युवती ने पुलिस को बताया है कि वह उसका बॉय फ्रेंड है। कई साल पहले से हम एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग राजी नहीं हुए और मेरी शादी दूसरी जगह कर दिए। शादी के बाद भी कुछ दिन पहले तक हम लोगों की बातचीत होती थी, लेकिन अब मैं बात नही कर रहीं थी। इसी से गुस्सा होकर उसने घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में चौकी प्रभारी विवेक पाण्डेय ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेमिका के बात न करने पर युवक ने यहां आकर घटना को अंजाम दिया है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

