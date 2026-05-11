Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रेमिका का फोन नहीं उठा तो गुस्से से बेकाबू हो गया प्रेमी, लड़की के घर पहुंच कर दिया कांड

Ajay Singh हिन्दुस्तान संवाद, देवरिया
share

युवती का प्रेम संबंध दूसरे जिलके एक गांव निवासी युवक से था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया।

प्रेमिका का फोन नहीं उठा तो गुस्से से बेकाबू हो गया प्रेमी, लड़की के घर पहुंच कर दिया कांड

UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया का एक युवक, प्रेमिका के फोन न उठाने से इतना गुस्से से भर गया कि प्रेमिका के देवरिया स्थित घर पहुंचकर कांड कर डाला। प्रेमिका से फोन पर बात बंद होने से नाराज प्रेमी, युवती के घर पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए युवती और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगा। उसने वहां जमकर हंगामा किया। मामले में युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज कर लिया। युवक को हिरासत में ले लिया गया है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का प्रेम संबंध दूसरे जनपद के एक गांव निवासी युवक से था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया। बताया जाता है कि इसी बात से नाराज होकर युवक एक सप्ताह पूर्व युवती के घर पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए युवती और उसके परिवार के लोगों से मारपीट करने लगा। उसने वहां खूब हंगामा किया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:ससुराल आया शख्स फास्ट फूड खिलाने के बहाने किशोरी घर से ले गया, खेत में किया रेप

उस समय आपसी बातचीत से मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन युवक लगातार फोन कर युवती पर बात करने का दबाव बनाता रहा। आरोप है कि युवती के इनकार करने पर वह शादी में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। इससे परेशान होकर युवती रविवार को कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आई।

ये भी पढ़ें:ससुराल आया शख्स फास्ट फूड खिलाने के बहाने किशोरी घर से ले गया, खेत में किया रेप
ये भी पढ़ें:गर्मी में यात्रा प्लान कर रहे लोगों को रेलवे ने दी राहत, इन रूट्स पर समर स्पेशल
ये भी पढ़ें:यूपी के कई शहरों में आतंकियों के निशाने पर अफसर-नेता, ATS कर रही पड़ताल

युवती की शिकायत पर हिरासत में लिया गया युवक

युवती की तहरीर पर पुलिस ने जिला बलिया के बेल्थरा बाजार निवासी अजय चौहान पुत्र रामेश्वर चौहान के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली के प्रभारी दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।