प्रेमिका का फोन नहीं उठा तो गुस्से से बेकाबू हो गया प्रेमी, लड़की के घर पहुंच कर दिया कांड

युवती का प्रेम संबंध दूसरे जिलके एक गांव निवासी युवक से था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया का एक युवक, प्रेमिका के फोन न उठाने से इतना गुस्से से भर गया कि प्रेमिका के देवरिया स्थित घर पहुंचकर कांड कर डाला। प्रेमिका से फोन पर बात बंद होने से नाराज प्रेमी, युवती के घर पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए युवती और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगा। उसने वहां जमकर हंगामा किया। मामले में युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज कर लिया। युवक को हिरासत में ले लिया गया है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का प्रेम संबंध दूसरे जनपद के एक गांव निवासी युवक से था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया। बताया जाता है कि इसी बात से नाराज होकर युवक एक सप्ताह पूर्व युवती के घर पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए युवती और उसके परिवार के लोगों से मारपीट करने लगा। उसने वहां खूब हंगामा किया।

उस समय आपसी बातचीत से मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन युवक लगातार फोन कर युवती पर बात करने का दबाव बनाता रहा। आरोप है कि युवती के इनकार करने पर वह शादी में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। इससे परेशान होकर युवती रविवार को कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आई।