प्रेमिका का फोन नहीं उठा तो गुस्से से बेकाबू हो गया प्रेमी, लड़की के घर पहुंच कर दिया कांड
युवती का प्रेम संबंध दूसरे जिलके एक गांव निवासी युवक से था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया।
UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया का एक युवक, प्रेमिका के फोन न उठाने से इतना गुस्से से भर गया कि प्रेमिका के देवरिया स्थित घर पहुंचकर कांड कर डाला। प्रेमिका से फोन पर बात बंद होने से नाराज प्रेमी, युवती के घर पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए युवती और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगा। उसने वहां जमकर हंगामा किया। मामले में युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज कर लिया। युवक को हिरासत में ले लिया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का प्रेम संबंध दूसरे जनपद के एक गांव निवासी युवक से था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया। बताया जाता है कि इसी बात से नाराज होकर युवक एक सप्ताह पूर्व युवती के घर पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए युवती और उसके परिवार के लोगों से मारपीट करने लगा। उसने वहां खूब हंगामा किया।
उस समय आपसी बातचीत से मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन युवक लगातार फोन कर युवती पर बात करने का दबाव बनाता रहा। आरोप है कि युवती के इनकार करने पर वह शादी में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। इससे परेशान होकर युवती रविवार को कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आई।
युवती की शिकायत पर हिरासत में लिया गया युवक
युवती की तहरीर पर पुलिस ने जिला बलिया के बेल्थरा बाजार निवासी अजय चौहान पुत्र रामेश्वर चौहान के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली के प्रभारी दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें