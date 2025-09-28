When her parents stopped her from studying, the daughter went to the police station for complaint मां-बाप ने पढ़ाई से रोका तो थाने पहुंच गईं बेटी, शिकायत के बाद ऐक्शन में आई पुलिस, फिर.., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के बागपत में एक लड़की अपने ही मां-बाप के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गई। लड़की ने कहा कि ग्रेजुएट होना चाहती थी, लेकिन मां-बाप तैयार नहीं थे। छात्रा ने इसकी शिकायत थाने पर की। इस पर पुलिस ने मां-बाप को तलब कर लिया।

Sun, 28 Sep 2025 10:58 AM
उत्तर प्रदेश में बागपत के खेकड़ा कस्बे की एक छात्रा को उच्‍च शिक्षा दिलाने से इनकार करने पर मां-बाप को थाने में बैठना पड़ गया। लड़की ग्रेजुएट होना चाहती थी, लेकिन मां-बाप तैयार नहीं थे। छात्रा ने इसकी शिकायत थाने पर की, तो पुलिस ने अभिभावकों को थाने तलब कर लिया। महिला शक्ति की टीम ने काफी देर तक मां-बाप से बातचीत की। जिसके बाद मां-बाप बेटी को पढ़ाने के लिए राजी हो गए।

खेकड़ा कस्बे की एक छात्रा ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। वह आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मां-बाप से कह रही थी, लेकिन वे तैयार नहीं थे। लड़की के काफी मनाने के बाद भी जब मां-बाप नहीं माने, तो लड़की ने इसकी शिकायत खेकड़ा कोतवाली पर कर दी। इसके बाद मिशन शक्ति टीम एक्टिव हो गई। शिकायत मिलते ही महिला शक्ति की टीम ने मां-बाप को थाने तलब कर लिया और शिक्षा के अधिकार को लेकर उनसे बातचीत की। जिसके बाद माता-पिता बेटी को पढ़ाने पर सहमत हो गए।

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि खेकड़ा थाने पहुंची लड़की का आरोप था कि उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी है। उससे घर का काम कर रहे हैं, लेकिन वह पढ़ना चाहती है। बिना बताए थाने पहुंची लड़की ने घर जाने से भी इनकार कर दिया था। महिला शक्ति टीम ने मां-बाप को समझाकर उसकी पढ़ाई के लिए राजी करा लिया है। लड़की के माता पिता ने उसकी पढ़ाई कराने का भरोसा दिलाया और लड़की को घर लेकर चले गए।

