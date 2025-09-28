मां-बाप ने पढ़ाई से रोका तो थाने पहुंच गईं बेटी, शिकायत के बाद ऐक्शन में आई पुलिस, फिर..

यूपी के बागपत में एक लड़की अपने ही मां-बाप के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गई। लड़की ने कहा कि ग्रेजुएट होना चाहती थी, लेकिन मां-बाप तैयार नहीं थे। छात्रा ने इसकी शिकायत थाने पर की। इस पर पुलिस ने मां-बाप को तलब कर लिया।

खेकड़ा कस्बे की एक छात्रा ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। वह आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मां-बाप से कह रही थी, लेकिन वे तैयार नहीं थे। लड़की के काफी मनाने के बाद भी जब मां-बाप नहीं माने, तो लड़की ने इसकी शिकायत खेकड़ा कोतवाली पर कर दी। इसके बाद मिशन शक्ति टीम एक्टिव हो गई। शिकायत मिलते ही महिला शक्ति की टीम ने मां-बाप को थाने तलब कर लिया और शिक्षा के अधिकार को लेकर उनसे बातचीत की। जिसके बाद माता-पिता बेटी को पढ़ाने पर सहमत हो गए।