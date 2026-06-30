प्रेमी से बात करने को टोका तो खांसी की दवा बताकर पति को पानी में मिलाकर जहर पिलाया, फिर..

यूपी की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां एक पत्नी ने पति को खांसी की दवा बताकर जहर पिला दिया। दरअसल, पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिस पति ने टोका था।

यूपी के लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। प्रेमी से बात करने पर टोकने पर पत्नी ने पति को जहर पिला दिया। एक प्लंबर को उसकी पत्नी ने खांसी की दवा बताकर जहरीला पदार्थ पानी में मिलाकर पिला दिया। फिर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। किसी तरह युवक घर से निकलकर सीतापुर परिजनों के पास गया। वहां हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर गोमती नगर लोहिया संस्थान लाए, जहां पर युवक का पांच दिन से इलाज चल रहा है। आरोप है कि पत्नी अस्पताल तक नहीं आई। चिनहट पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मूल रूप से सीतापुर के रामपुर मथुरा निवासी प्लंबर दिलेराम (29) चिनहट के माधव ग्रीन में पत्नी के साथ किराए पर रहता है। दिलेराम के मुताबिक उसने आठ साल पहले बाराबंकी की युवती से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि पत्नी का चिनहट में ई रिक्शा चालक से प्रेम प्रसंग चलने लगा। जानकारी होने पर दिलेराम ने पत्नी को कई बार टोका तो उसने विवाद करना शुरू कर दिया। पत्नी की शह पर एक बार आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट भी की।

आरोप है कि 28 जनवरी को दिलेराम ने पत्नी और युवक के खिलाफ चिनहट थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दोनों ने मिलकर दिलेराम की हत्या की साजिश रची। दिलेराम का आरोप है कि 18 जून को वह काम से घर लौटा तो पत्नी से विवाद हुआ। पर, कुछ ही देर बाद पत्नी के व्यवहार में अचानक से बदलाव दिखा। वह उसके लिए पानी लेकर आई। बोली कि आपको खांसी आ रही है। इसलिए पानी में खांसी की दवा डाला है। दिलेराम को पहले संदेह हुआ। पर, उन्होंने भरोसा करके पानी पी लिया। पानी में डाली दवा पीने पर उसमें कड़वापन लगा।

दरवाजा बंद कर सो गई दिलेराम के मुताबिक पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर सो गई। उसे रात में उल्टियां हुईं। अगले दिन सुबह दरवाजा खुलते ही वह डर से सीधे सीतापुर चला गया। वहां हालत बिगड़ने पर परिजन पांच दिन पहले लोहिया संस्थान की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। आरोप है कि पत्नी दिलेराम को देखने अस्पताल नहीं गई। दिलेराम का कहना है कि मामले की ऑनलाइन शिकायत की थी। शिकायत पर एक पुलिसकर्मी उसके बयान लेने अस्पताल आया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि युवक ने खुद जहर खाया या उसे खिलाया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।