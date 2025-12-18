मोबाइल पर बात करते हुए देखा तो परिजनों ने लगाई डांट, लड़की ने फोन करके बुलाई पुलिस

यूपी के रायबरेली से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। महराजगंज कस्बे की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को मोबाइल पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर बात करते देख परिजनों ने डांटा तो किशोरी ने फोन कर डायल 112 पुलिस बुला लिया। सूचना पर पहुंचे डायल 112 पुलिस कर्मियों के समझाने बुझाने के बाद किशोरी शांत होकर परिजनों के साथ रहने को तैयार हुई। महराजगंज कस्बे के एक मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी को मंगलवार की शाम मोबाइल पर किसी से बात करते देख परिजनों ने डांटा तो किशोरी ने फोन कर डायल 112 पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंचे डायल 112 के पुलिस कर्मियों से किशोरी ने परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

कस्बे के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा नौ की छात्रा किशोरी ने पुलिस से परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हॉस्टल में रहने की बात कही। जिस पर पुलिस कर्मियों ने परिजनों से बात की तो माजरा कुछ अलग ही निकला। परिजनों ने बताया कि किशोरी इंस्टाग्राम के जरिए कई लोगों से बात करती है। जिस पर पुलिस कर्मियों ने मोबाइल फोन चेक किया तो परिजनों की बात सच निकली। जिस पर पुलिस कर्मियों ने करीब आधे घंटे तक किशोरी को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देकर उसे समझा बुझाकर शांत कराया तब जाकर किशोरी परिजनों के साथ रहने को तैयार हुई। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया किशोरी को सोशल मीडिया से दूरियां बनाकर रहने की सलाह देते हुए मामले को शांत करा दिया गया है।