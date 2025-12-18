Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhen her family saw her talking on her mobile phone they scolded her and the girl called police
मोबाइल पर बात करते हुए देखा तो परिजनों ने लगाई डांट, लड़की ने फोन करके बुलाई पुलिस

संक्षेप:

रायबरेली से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। महराजगंज कस्बे की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को मोबाइल पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर बात करते देख परिजनों ने डांटा तो किशोरी ने फोन कर डायल 112 पुलिस बुला लिया।

Dec 18, 2025 09:50 pm ISTDinesh Rathour महराजगंज (रायबरेली)
यूपी के रायबरेली से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। महराजगंज कस्बे की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को मोबाइल पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर बात करते देख परिजनों ने डांटा तो किशोरी ने फोन कर डायल 112 पुलिस बुला लिया। सूचना पर पहुंचे डायल 112 पुलिस कर्मियों के समझाने बुझाने के बाद किशोरी शांत होकर परिजनों के साथ रहने को तैयार हुई। महराजगंज कस्बे के एक मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी को मंगलवार की शाम मोबाइल पर किसी से बात करते देख परिजनों ने डांटा तो किशोरी ने फोन कर डायल 112 पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंचे डायल 112 के पुलिस कर्मियों से किशोरी ने परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

कस्बे के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा नौ की छात्रा किशोरी ने पुलिस से परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हॉस्टल में रहने की बात कही। जिस पर पुलिस कर्मियों ने परिजनों से बात की तो माजरा कुछ अलग ही निकला। परिजनों ने बताया कि किशोरी इंस्टाग्राम के जरिए कई लोगों से बात करती है। जिस पर पुलिस कर्मियों ने मोबाइल फोन चेक किया तो परिजनों की बात सच निकली। जिस पर पुलिस कर्मियों ने करीब आधे घंटे तक किशोरी को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देकर उसे समझा बुझाकर शांत कराया तब जाकर किशोरी परिजनों के साथ रहने को तैयार हुई। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया किशोरी को सोशल मीडिया से दूरियां बनाकर रहने की सलाह देते हुए मामले को शांत करा दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
