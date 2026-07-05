मोहब्बत में रोड़ा बना बाबा तो पोती ने हत्या करवाकर शव जलाया, शॉर्ट सर्किट से जलने की उड़ाई थी अफवाह
फिरोजाबाद में प्रेम-न्प्रसंग में रोड़ा बने बाबा की उसकी ही पोती ने प्रेमी संग मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जला दिया और पुलिस को गुमराह किया कि बाबा की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग से जलने के कारण हुई है।
Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पोती ने की थी। पोती का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बाबा को इसकी जानकारी हो गई थी। बाबा पोती के प्रेम-प्रसंग में रोड़ बनने लगा थी। जिसके चलते पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर बाबा की हत्या कर दी और शव जला दिया। गुमराह करने के लिए शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर बाबा की मौत की अफवाह उड़ाई थी। 24 जून को हुई हत्या की तफ्तीश के बाद खुलासा करते हुए पुलिस ने पोती और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
गांव मोहम्मदाबाद में 24 जून को 65 वर्षीय ब्रह्मा सिंह की संदिग्ध हालात में जलकर मौत हो गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बताया गया कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वृद्ध की जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट में वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या पाई गई तो पुलिस मामले को लेकर गंभीर हुई और खुलासे को टीमें लगा दी गईं। तफ्तीश के बाद मुखबिर लगाए तो सूचना मिली की बन्ना रोड पर आरोपी विपिन खड़ा है। पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या का पूरा राज पुलिस के सामने उगल दिया। इसमें मृतक वृद्ध ब्रह्मा सिंह की पोती रश्मि पुत्री दिनेश बराबर की हत्यारोपी थी। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया।
प्रेमी संग मिलकर बनाई हत्या की योजना
प्रेमी युगल ने बताया कि ब्रह्मा सिंह उनके प्रेम सम्बंधों में बाधा बन रहे थे। इस पर दोनों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। युवक ने प्रेमिका के कहने पर 24 जून की रात उसके बाबा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और बाद में शव को आग के हवाले कर दिया। इसे शॉर्ट सर्किट के कारण जलने का रूप दिया था। दोनों का मानना था कि आग के बाद सभी प्रकार के सबूत मिट जाएंगे और वे दोनों साफ बच जाएंगे लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी करतूतों को सामने ला दिया। गिरफ्तार युवक का नाम विपिन पुत्र लीलम निवासी गांव डाहिनी थाना शिकोहाबाद बताया। प्रेमी युगल को जेल भेजा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व पीएम रिपोर्ट से सफलता: एसएचओ
थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया है कि घटना के बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर काम किया और हत्या की घटना का सफल खुलासा हो गया। हत्याभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया चाकू व मृतक के रंक्तरंजित कपड़े भी बरामद किए हैं।
दोनों में चार वर्ष से था प्रेम संबंध
गिरफ्तार प्रेमी विपिन ने बताया कि गांव मोहम्मदाबाद में उसकी बुआ रहती हैं। उनके घर आना जाना रहता था। रश्मि से चार साल पहले उसके प्रेम संबंध शुरू हुए थे। वृद्ध को इस बात की भनक लग गई थी। विपिन ने बताया कि वह वृद्ध की हत्या नहीं करना चाहता था लेकिन प्रेमिका रश्मि बराबर उस पर दवाब बना रही थी। मजबूरी में उसको वृद्ध की हत्या करनी पड़ी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।