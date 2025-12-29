रेप का इल्जाम लगाने लड़की की शादी तय हुई तो लड़के ने दी जान, वीडियो कॉल कर फंदे से लटका

संक्षेप: 2021 में लड़की का सुमित से विवाद हो गया। सुमित के खिलाफ रेप और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुमित जेल गया था, लेकिन जेल से आने के बाद दोनों फिर साथ हो गए। इस साल जून से दोनों के बीच दोबारा विवाद शुरू हो गया और लड़की का रिश्ता कहीं और तय होने की बात सुमित को पता चली।

यूपी के मेरठ के दौराला में सोमवार सुबह एक लड़की को वीडियो कॉल कर एक लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़की के सामने ही वह फंदे से लटक गया। लड़की की सगाई तय होने पर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। एक दिन पहले लड़के ने लड़की को पुराना वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस से की थी। इसके बाद रविवार शाम लड़के के घर पुलिस ने दबिश दी थी। सोमवार सुबह करीब 10 बजे लड़के की लाश दादरी पुलिस चौकी के पास बाग में फंदे पर लटकी मिली। मृतक की जेब में मिली डायरी में सुसाइड नोट मिला है। परिजनों ने लड़की पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। बता दें कि 2021 में लड़की ने लड़के के खिलाफ रेप और धमकी का केस दर्ज कराया था जिसमें वह जेल भी गया था।

जानी क्षेत्र में किठौली गांव निवासी सुमित रेलवे ठेकेदार विकास के पास सुपरवाइजर का काम देख रहा था। सात साल पूर्व सुमित शहर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था। इसी दौरान कंकरखेड़ा क्षेत्र निवासी एक लड़की से सुमित का संपर्क हुआ। लड़की उस समय हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर थी। 2021 में लड़की का सुमित से विवाद हो गया और कंकरखेड़ा थाने में सुमित के खिलाफ रेप और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुमित जेल गया था, लेकिन जेल से आने के बाद दोनों फिर साथ हो गए। इस साल जून से दोनों के बीच दोबारा विवाद शुरू हो गया और लड़की का रिश्ता कहीं और तय होने की बात सुमित को पता चली। सुमित ने लड़की को सुसाइड करने की धमकी दी थी। लड़की ने एक अन्य मुकदमा सुमित और उसके भाई के खिलाफ परतापुर थाने में दर्ज करा दिया था।

बाग में लगाई फांसी सुमित रविवार रात ड्यूटी पर गया था। रविवार शाम सुमित के घर पुलिस पहुंची थी। बताया सुमित के लड़की ने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने की शिकायत की है। सुमित ने पुलिस को बताया वह सोमवार को थाने आ जाएगा। सोमवार सुबह 10 बजे सुमित ने लड़की को वीडियो कॉल किया। सुमित दादरी चौकी के पास बाग में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने गले में रस्सी का फंदा बांधा हुआ था। सुमित वीडियो कॉल कर लड़की के सामने फंदे पर लटक गया और उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद लोगों ने लाश देखकर पुलिस को सूचना दी।

सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत के बाद किसी को परेशान न करना सुमित की जेब से डायरी मिली, जिसमें उसने सुसाइड नोट लिखा था। एक पेन भी बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को सील कराया है। सुसाइड नोट कुछ इस तरह से है। ‘मैं सुमित सैनी अपने होश में ये लिख रहा हूं। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं और खुद को खत्म कर रहा हूं। मेरी मौत का कारण मैं खुद हूं। इसमें न तो मेरे घर वाले, न मेरे रिश्तेदार या किसी भी अन्य का कोई हाथ नहीं है। प्लीज मेरी मौत के बाद किसी को परेशान न किया जाए।’सुसाइड नोट के नीचे सुमित के हस्ताक्षर है और 29 दिसंबर 2025 की तारीख भी डाली हुई है।