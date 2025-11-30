Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhen first wife went to her parents house husband got married for love after mother displeasure couple committed suicide
पहली पत्नी गई मायके तो पति ने कर ली लवमैरिज, मां की नाराजगी के बाद दंपति ने लगाई फांसी

संक्षेप:

कुशीनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति की हरकतों के चलते उसकी पहली पत्नी मायके चली गई तो पति ने दूसरी लड़की से लवमैरिज कर ली। लड़की दूसरी बिरादरी की थी, इससे युवक की मां नाराज हो गई।

Sun, 30 Nov 2025 08:52 PMDinesh Rathour पडरौना(कुशीनगर)
यूपी के कुशीनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति की हरकतों के चलते उसकी पहली पत्नी मायके चली गई तो पति ने दूसरी लड़की से लवमैरिज कर ली। लड़की दूसरी बिरादरी की थी, इससे युवक की मां नाराज हो गई। जिसके चलते युवक और उसकी प्रेमिका ने लटककर जान दे दी। दोनों के शव तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र स्थित दोघरा गांव के टोला बेनीभार नगर में स्थित सागौन के बगीचे में लटकते मिले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के दोघरा के टोला बेनीभार नहर की कुछ महिलाएं रविवार की सुबह खेत में धान की फसल काटने जा रही थीं। महिलाओं ने सागौन के बागीचे में एक पेड़ से दंपति का शव लटकते देखा और शोर मचाया। महिलाओं का शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। युवक और युवती ने गले में दुपट्टे का फंदा लगाया था। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। दंपति के शव मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुर्कपट्टी थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा व सीओ डॉ. अजय कुमार सिंह भी फोरेसिंक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने अपने तईं जांच की। इस बीच दंपति की पहचान बेनीभार निवासी अभिषेक गिरि (25) व निशा गोंड (22) के रूप में हुई।

ग्रामीणों ने बताया कि अभिषेक ने निशा से दूसरी शादी की थी। उसकी पहली पत्नी मायके में रहती है। थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी स्वतंत्रदेव सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तीन साल पहले अभिषेक ने एक लड़की को भगाकर शादी की थी। पहली पत्नी से उसे एक बेटी है। एक वर्ष पूर्व अभिषेक ने देवरिया जिला स्थित गौतम चक मठिया निवासिनी निशा गोंड से प्रेम विवाह कर लिया। इसकी जानकारी होने पर उसकी पहली पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। अभिषेक निशा के साथ पंजाब चला गया। चार दिन पहले दोनों घर लौटे थे। अभिषेक की मां गैर बिरादरी की युवती से शादी करने की बात को लेकर बेटे से नाराज थी। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांमामला आत्महत्या का लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों की मौत की असली वजह स्पष्ट हो जाएगी।

