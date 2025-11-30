पहली पत्नी गई मायके तो पति ने कर ली लवमैरिज, मां की नाराजगी के बाद दंपति ने लगाई फांसी

संक्षेप: कुशीनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति की हरकतों के चलते उसकी पहली पत्नी मायके चली गई तो पति ने दूसरी लड़की से लवमैरिज कर ली। लड़की दूसरी बिरादरी की थी, इससे युवक की मां नाराज हो गई।

यूपी के कुशीनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति की हरकतों के चलते उसकी पहली पत्नी मायके चली गई तो पति ने दूसरी लड़की से लवमैरिज कर ली। लड़की दूसरी बिरादरी की थी, इससे युवक की मां नाराज हो गई। जिसके चलते युवक और उसकी प्रेमिका ने लटककर जान दे दी। दोनों के शव तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र स्थित दोघरा गांव के टोला बेनीभार नगर में स्थित सागौन के बगीचे में लटकते मिले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के दोघरा के टोला बेनीभार नहर की कुछ महिलाएं रविवार की सुबह खेत में धान की फसल काटने जा रही थीं। महिलाओं ने सागौन के बागीचे में एक पेड़ से दंपति का शव लटकते देखा और शोर मचाया। महिलाओं का शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। युवक और युवती ने गले में दुपट्टे का फंदा लगाया था। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। दंपति के शव मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुर्कपट्टी थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा व सीओ डॉ. अजय कुमार सिंह भी फोरेसिंक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने अपने तईं जांच की। इस बीच दंपति की पहचान बेनीभार निवासी अभिषेक गिरि (25) व निशा गोंड (22) के रूप में हुई।